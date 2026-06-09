Castrillón cambia la sede del campamento de verano para ampliar el comedor del colegio El Vallín

El colegio El Vallín ampliará su comedor escolar este verano para ganar espacio y mejorar el servicio de cara al próximo curso. Las obras comenzarán el próximo 22 de junio y, para no dejar a las familias sin las actividades de conciliación estivales, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de rotación que trasladará temporalmente el campamento de verano de Piedras Blancas.

De este modo, los menores comenzarán las actividades —que incluyen los servicios de desayuno y comedor— en las instalaciones del cercano CP Campiello. Allí permanecerán las dos primeras semanas mientras se ejecutan los trabajos principales en el centro vecino. Según los plazos previstos, la reforma del comedor de El Vallín estará lista el 7 de julio, por lo que el campamento se trasladará de forma definitiva a su sede habitual a partir del 8 de julio.

Noticias relacionadas

Esta actuación forma parte de una campaña global de mejoras que se acometerán en varios colegios del concejo durante las vacaciones en coordinación con la Consejería de Educación. Por otra parte, las familias que hayan solicitado plaza deben tener en cuenta que la lista definitiva de admitidos para estos campamentos se publicará oficialmente el próximo 12 de junio.