Comienza la cuarta jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón

Los servicios de emergencia han retomado esta mañana, a las 8.30 horas, las labores de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido el sábado en Castrillón. Las labores de rastreo se están llevando a cabo por tierra, mar y aire.

Por el aire, el helicóptero del 112 operará entre las 9.00 y las 11.00 horas; el equipo de dron del 112 hará lo propio entre las 11.00 a 13.00 horas; mientras que el dron del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, volará por el concejo de 14.00 a 17.00 horas. Está previsto que la jornada de búsqueda desde el cielo, si no hay avistamientos antes, la finalice el helicóptero CUCO de la Guardia Civil, de 17.00 a 19.00 horas.

En el mar, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil opera desde primera hora en la zona costera del municipio de Castrillón.

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En tierra participan patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en turnos de mañana y tarde, tres equipos de los bomberos de Pravia, tres miembros de Cruz Roja y siete de Protección Civil de Mieres. La búsqueda del desaparecido, que dejó una nota de despedida a la familia, se extiende a zonas forestales, cauces de ríos, costa y diferentes parroquias de Castrillón.