Comienza la cuarta jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón
Efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil participan en el dispositivo de rastreo, que se extiende a la práctica totalidad del concejo
A. F. V.
Los servicios de emergencia han retomado esta mañana, a las 8.30 horas, las labores de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido el sábado en Castrillón. Las labores de rastreo se están llevando a cabo por tierra, mar y aire.
Por el aire, el helicóptero del 112 operará entre las 9.00 y las 11.00 horas; el equipo de dron del 112 hará lo propio entre las 11.00 a 13.00 horas; mientras que el dron del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, volará por el concejo de 14.00 a 17.00 horas. Está previsto que la jornada de búsqueda desde el cielo, si no hay avistamientos antes, la finalice el helicóptero CUCO de la Guardia Civil, de 17.00 a 19.00 horas.
En el mar, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil opera desde primera hora en la zona costera del municipio de Castrillón.
En tierra participan patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en turnos de mañana y tarde, tres equipos de los bomberos de Pravia, tres miembros de Cruz Roja y siete de Protección Civil de Mieres. La búsqueda del desaparecido, que dejó una nota de despedida a la familia, se extiende a zonas forestales, cauces de ríos, costa y diferentes parroquias de Castrillón.
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