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Concierto de primavera y teatro, el combo definitivo de un fin de semana cultural en Castrillón

La Iglesia de Piedras Blancas acogió la XXXI edición de la cita coral junto a la Cuarentuna de Oviedo, mientras que el teatro de Pillarno colgó el cartel de completo con la comedia "Vecinos"

Un instante del Concierto de Primavera en Piedras Blancas.

Un instante del Concierto de Primavera en Piedras Blancas. / A. C.

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Christian García

Piedras Blancas

Castrillón demostró este fin de semana que no hace falta irse lejos para disfrutar de un buen plan cultural. El municipio devoró su agenda del trimestre con dos citas que llenaron los aforos y dejaron muy buen sabor de boca: una tarde de música tradicional en Piedras Blancas y una comedia teatral que abarrotó Pillarno.

La Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia acogió la XXXI edición del Concierto de Primavera. El Coro Promúsica de Castrillón, dirigido por Pilar Mud y con Nicolás Fernández al piano, compartió escenario esta vez con la Cuarentuna de Oviedo. Los tunos veteranos de la Universidad aportaron su veteranía y frescura a una tarde musical que resultó todo un éxito.

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La representación de teatro en Pillarno.

La representación de teatro en Pillarno. / A. C.

Por su parte, el teatro anexo a la Iglesia de Pillarno volvió a colgar el cartel de completo con "Vecinos". Emilia, Julio, Laura y Pablo protagonizaron este drama cómico de hora y media que supo conectar con el público y arrancar constantes carcajadas. Un fin de semana que deja claro que los vecinos responden cuando la propuesta merece la pena.

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