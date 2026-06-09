Sin éxito en la cuarta jornada de búsqueda del castrillonense de 81 años desaparecido desde el sábado

La búsqueda del castrillonense de 81 años desaparecido el sábado sigue siendo infructuosa. Los esfuerzos de Guardia Civil, Policía, Cruz Roja, Protección Civil y 112, que buscaron por tierra, mar y aire durante más de diez horas, de 8.30 a 18.26 horas, fueron en vano. Está previsto que este miércoles se retomen los trabajos de rastreo a las 8.30 horas.

En el dipositivo de este martes colaboraron medios aéreos del 112 y la Guardia Civil, además de los drones de la Benemérita. También participó la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como efectivos del cuerpo, de Cruz Roja y de Protección civil por tierra.

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La búsqueda del desaparecido, que dejó una nota de despedida a la familia, se llevó a cabo por zonas forestales, cauces de ríos, costa y diferentes parroquias de Castrillón.