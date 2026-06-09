Un mundo roto, mentiras a medias y un virus letal: la distopía de Iara Devid se expande en Piedras Blancas

La escritora castrillonense, natural de Las Vallinas, Andrea Aragón, conocida artísticamente como Iara Deivid, presentó en Piedras Blancas su nueva novela, "Al límite de la verdad". Se trata de la segunda entrega de su saga distópica "Al límite", una historia que comenzó con su debut literario, "Al límite de la realidad", y que se consolidará próximamente como trilogía con el lanzamiento de un tercer volumen previsto para el próximo año. El encuentro con los lectores tuvo lugar en el local de El Errante, en una presentación a la que asistió más de medio centenar de personas y que estuvo a punto de truncarse por problemas de agenda con la corrección y maquetación del texto. La autora confesó que llegó a quedarse sin ejemplares apenas una semana antes del evento, una situación que logró salvarse a contrarreloj gracias al apoyo logístico de la empresa Más Papel.

La trama de esta saga se ambienta en la localidad británica de Brampton, un escenario transformado en una distopía apocalíptica tras la propagación de un virus artificial. La particularidad de esta amenaza radica en su impacto psicológico: altera la mente de los infectados y los obliga a matar a lo que más quieren, empujando a los protagonistas a una huida desesperada.

Si la primera entrega se centraba en el desconcierto y la necesidad de escapar de un entorno hostil, este segundo libro profundiza en los misterios que rodean a la catástrofe. La narración mantiene el núcleo de personajes originales, encabezado por la protagonista, Julie Benson, su padre (el coronel David Benson) y un enigmático joven conocido como Lobo, a los que se suman nuevas figuras para dinamizar el conflicto. En el plano antagonista, el personaje de Dylan repite como el principal villano de la futura trilogía.

Respecto a las influencias cinematográficas y literarias que definen la atmósfera de la obra, la autora de Las Vallinas reconoce la inspiración de ficciones contemporáneas basadas en escenarios devastados: "No es que coja inspiración directa, pero sí mantengo el estilo o la atmósfera de un mundo roto al estilo de "Los Juegos del Hambre" o "Divergente". Busco mantener al lector en una tensión constante, donde las expectativas de la trama cambian de golpe." Esta tensión se refleja también en los propios títulos, extraídos directamente de frases pronunciadas por los personajes en momentos críticos de la historia, cuando se ven privados de la verdad o expuestos a una realidad fragmentada.

Autogestión y dinamismo con el lector

Esta segunda novela marca un punto de inflexión en la trayectoria de Deivid, quien ha decidido apostar firmemente por la autoedición tras su experiencia previa con terceras empresas. Para ello, ha fundado el sello independiente NMD Editorial, bautizado así como un homenaje personal a su madre, fallecida el pasado año. Desde esta plataforma, la escritora asume de manera directa la gestión integral de su obra.

Fiel a su búsqueda de interacción con el público, la presentación en Piedras Blancas huyó del formato de lectura tradicional para ofrecer una actividad dinámica basada en los elementos de la novela. Recreando la ambientación de la trama -donde los supervivientes son privados de sus nombres dentro de un búnker y numerados en sus uniformes-, los asistentes recibieron invitaciones con códigos numéricos.

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A través de un juego de descifrado y resolución de coordenadas del abecedario, los lectores compitieron por abrir una caja temática que incluía material personalizado de la saga, desde vestimenta hasta réplicas de los sueros que protagonizan el argumento de los libros.