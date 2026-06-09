Una nueva indisposición alerta sobre la falta de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias

Susto en el Aeropuerto de Asturias. Un hombre de 75 años que iba a viajar a Sevilla sufrió una indisposición en la zona de facturación, lo que obligó a intervenir a los servicios médicos. El aeródromo lleva un año sin su propia ambulancia, por lo que tuvo que trasladarse una desde el Hospital Universitario San Agustín para atender al afectado. Este episodio ahonda en la polémica sobre la ambulancia del aeropuerto, que el pasado 30 de abril cumplió un año sin estar presente en la zona.

Desde la decisión, por parte de Aena, de prescindir de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, los servicios médicos han tenido que acudir al aeródromo en más de medio centenar de ocasiones. “Desde que se tuvo conocimiento de esta medida, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha luchado para que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Hay que recordar que el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias, pero han hecho caso omiso a nuestra petición de responsabilidad y han recurrido la citada sentencia, lo que significa seguir sin este importante servicio”, subrayan desde UGT al respecto.

Un año sin ambulancia propia en el aeropuerto

Uno de los argumentos que se esgrimen desde el aeropuerto para justificar esta decisión es que la ambulancia tan solo atiende a los trabajadores del aeródromo, algo que se desmonta con episodios como el vivido durante esta mañana. UGT insiste en que se está incumpliendo el convenio colectivo del personal de Aena, según el cual deben tener ambulancias en las instalaciones del Aeropuerto de Asturias para atender a los trabajadores y trabajadoras del gestor aeroportuario. “Y no se puede obviar que también presta un importante servicio a los más de dos millones de pasajeros que circulan por el aeropuerto, uno de los más grandes del norte”, señalan.

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Este debate ha llegado al Parlamento asturiano. El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, reclamó la inmediata vuelta de la ambulancia retirada por Aena del Aeropuerto de Asturias, reclamando al Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón que actúe con firmeza ante Aena para garantizar la restitución de una prestación básica en una infraestructura estratégica para Asturias. Pumares subrayó que, desde la retirada de la ambulancia, se han realizado más de 50 traslados sanitarios, una cifra que demuestra la necesidad de contar con este recurso permanente para atender emergencias y reforzar la seguridad de pasajeros, trabajadores y usuarios del aeropuerto.