Un Salinas meteórico arrasa en fútbol sala: título, ascenso y a por el reto de la Tercera División

El fútbol sala modesto, el de los proyectos que nacen de la ilusión de un pueblo, a veces regala finales de película. Es el caso del Salinas, club que dependía de sí mismo el pasado sábado por la tarde para ponerle el broche de oro a una temporada idílica. Si ganaban en casa, eran campeones; si empataban o perdían, tocaba mirar de reojo y lo que hiciera el Rodiles un par de horas después. Pero el equipo no quiso dejar espacio a la especulación ni depender de carambolas ajenas. A pesar de los nervios iniciales, los de Salinas terminaron pasando por encima del Monsacro Mostayal con un rotundo 10-2 para erigirse en campeones, la guinda perfecta para un pastel que ya venía elaborándose semanas atrás con el billete del ascenso a Tercera División en el bolsillo. Además, los de Castrillón lograron un hito pocas veces imaginable: dos ascensos y dos campeonatos de forma consecutiva.

Una remontada digna de un campeón

Al camino hacia la gloria no le faltó suspense. El fantasma de los nervios sobrevolaba la pista ante un combativo Monsacro que llegaba desde Morcín y que se adelantó en el marcador. Fue entonces cuando emergió la figura de Cayarga, quien con dos goles "espectaculares" mandó el partido al descanso con un 4-2 que devolvió la tranquilidad. "Nos dio mucha confianza para afrontar bien la segunda parte", apuntó Ignacio Solís, presidente del club.

Un instante de partido del pasado fin de semana. / J. F.

Y funcionó: los segundos veinte minutos fueron un monólogo de los locales, que culminaron la hazaña con una exhibición goleadora. "Se lo dijimos claro a los jugadores: 'Esta es la última bala, dependemos de nosotros mismos. El camino que hemos recorrido lo habríamos firmado a principio de temporada'", confesó Solís. Trasel pitido final, la celebración estuvo a la altura del hito. El club organizó una espincha a la que acudieron jugadores, familiares y amigos para celebrar el éxito de un proyecto que sigue creciendo.

De un equipo de amigos a un bloque competitivo

El crecimiento del Salinas es un caso de éxito meteórico. Fundado en 2018, su debut se produjo en la 2019-2020, la cual se vio truncada bruscamente en marzo por la irrupción de la pandemia. Apenas seis años después, aquel proyecto de "un grupo de chavales" se ha convertido en un bloque capaz de competir contra cualquiera en el parqué.

El secreto del éxito reside en la mezcla de veteranía local y talento diferencial. El presidente destacó el papel de jugadores de Salinas "de toda la vida", como los capitanes César García o Pablo Poyal, pero también puso en valor la llegada de piezas que dieron un salto de calidad a la plantilla como Jorge Cayarga o David Alejandro "Davis": "Esta unión ha hecho subir mucho el nivel, es una pasada", confesó Solís.

Tercera división, un "hueso duro"

El ascenso sitúa al Salinas en la Tercera División, una categoría que, aunque se organiza a nivel regional, ya está catalogada como división nacional. El salto cualitativo, señaló Solís, obligará al club a multiplicarse tanto en la pista como en los despachos.

En lo deportivo, el presidente de Salinas tiene claro que cambian las reglas del juego al medirse contra clubes con un gran potencial económico y deportivo: "Va a ser un hueso duro de roer". Pese a la dificultad, el presidente mantiene intacta la ambición y puso en valor la plantilla actual, la cual destacó como una "base excelente" para reforzarse y "salir a competir sin miedo al éxito".

Sin embargo, para Solís la prioridad absoluta sigue estando en el factor humano: "Al final esto no deja de ser un hobby y ninguno vamos a vivir de ello. Lo fundamental en este tipo de equipos es que haya un vestuario sano. Si son una piña, la temporada irá rodada".

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El verdadero reto a corto plazo será la vertiente financiera. El salto de categoría implica un incremento notable en los costes de fichas, arbitrajes y cuerpo técnico, un desafío para el que la directiva ya busca patrocinadores potentes. Sin embargo, desde el club tiene claro que el dinero no lo es todo y que hay algo tan importante como el apartado económico: salir a jugar con una mochila cargada de ilusión, sin miedo al rival y priorizando, ante todo, la piña que les ha llevado a dos títulos y ascensos consecutivos.