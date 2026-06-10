Arranca la quinta jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón

Los equipos de emergencia han reanudado a las 08.30 horas de este miércoles el dispositivo de búsqueda para localizar al vecino de Castrillón de 81 años desaparecido desde el pasado sábado 6 de junio en Piedras Blancas. El operativo afronta hoy su quinto día de rastreo con un despliegue coordinado por tierra, mar y aire, tras una intensa jornada de martes que concluyó sin novedades.

Durante el día de ayer, el rastreo se extendió por zonas forestales, cauces de ríos, la costa y diferentes parroquias del municipio. La búsqueda aérea se organizó de manera escalonada: por la mañana operaron el helicóptero del 112 Asturias entre las nueve y las once de la mañana y su equipo de drones de once a una de la tarde. La Guardia Civil con el dron del equipo Pegaso tomó el relevo, de dos a cinco, y el helicóptero del Instituto Armado, el Cuco, desde las cinco hasta las siete de la tarde.

Por su parte, la búsqueda por mar estuvo cubierta desde primera hora por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la costa de Castrillón, mientras que en tierra el despliegue contó con patrullas de Seguridad Ciudadana, tres efectivos de los bomberos de Pravia, tres miembros de Cruz Roja y siete componentes de Protección Civil de Mieres.

Para la jornada de este miércoles, el dispositivo se ha reestructurado. En el aire participan el helicóptero del 112 Asturias y el dron de la Guardia Civil, mientras que el Servicio Marítimo continúa inspeccionando la costa. En tierra, el despliegue se ha reforzado con patrullas del Seprona y Patrullas Fiscales, el Servicio Cinológico con un perro de búsqueda, el Jefe de Zona del 112 en el Puesto de Mando Avanzado, tres bomberos de Pravia, tres componentes de Protección Civil de Corvera y tres agentes medioambientales, quienes centran de nuevo sus esfuerzos en los alrededores del municipio y la franja costera.