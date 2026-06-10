Castrillón recibe en Madrid su primera Escoba de Plata: "No es fruto de la casualidad, vamos por el buen camino"

El Ayuntamiento de Castrillón vivió en la tarde de este miércoles un hito histórico para el municipio. El alcalde, Eloy Alonso, acompañado por el concejal de Obras y Servicios, Marco Fernández, ha recogido en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, el galardón "Escoba de Plata 2026". Este premio, otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medioambiente (ATEGRUS), reconoce la excelencia y la sostenibilidad en la gestión de la limpieza urbana, una distinción que el concejo asturiano obtiene por primera vez en su historia.

Ante este hecho, el regidor castrillonense mostró su satisfacción por representar al Ayuntamiento en la recogida de una distinción que considera de un significado muy especial. Alonso destacó que, desde el inicio del mandato, "la mejora de los servicios públicos ha sido un compromiso irrenunciable para su equipo de gobierno". En este sentido, señaló que "recibir este premio no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de que el municipio avanza por el buen camino, calificándolo como un impulso que valida la estrategia local".

Asimismo, el alcalde quiso vincular este éxito a "un esfuerzo compartido", trasladando un agradecimiento explícito tanto a los operarios a pie de calle —a los que definió como "el motor invisible de este logro"— como a los servicios técnicos municipales por su rigor y supervisión. En sus declaraciones, Alonso también ensalzo´la profesionalidad de la empresa concesionaria y, de manera muy especial, la implicación de los vecinos. Según el regidor, el galardón demuestra la madurez cívica de una ciudadanía, y añadió: "La Escoba de Plata no es una meta final. Al contrario, es un estímulo para seguir exigiéndonos más, innovando en sostenibilidad y trabajando con la misma determinación", concluyó Alonso, que avanzó que el gobierno ya tiene la vista puesta en la Escoba de Oro para la próxima cita.

Un plan integral para el mantenimiento del concejo

La obtención de este galardón llega tras la reestructuración del servicio de limpieza viaria de Castrillón. A través del nuevo contrato ejecutado por la empresa especializada FCC Medio Ambiente, el municipio acometió una inversión superior a los 2,3 millones de euros que se destinó a la renovación total de la maquinaria por unidades más sostenibles y motores eléctricos. Además de la modernización técnica, el premio reconoce también la implantación de nuevos servicios como el decapado y fregado de pavimentos a alta presión, la ampliación de las zonas de actuación, los repasos de tarde en los principales núcleos urbanos y el refuerzo del cribado de playas durante todo el año.

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Este reconocimiento en limpieza se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Consistorio centrada en el mantenimiento global del concejo. En paralelo a la renovación de los contenedores y a la optimización del reciclaje, el AAyuntamientoestá ejecutando mejoras en el alumbrado rural y urbano, la reparación de aceras y el desbroce de caminos. Esta campaña de mantenimiento general, que incluye un convenio con la Confederación Hidrográfica para la limpieza de ríos, se verá intensificada en los próximos meses en las zonas urbanas, interurbanas y rurales gracias a las partidas recogidas en el nuevo presupuesto municipal.