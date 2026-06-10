La hostelería de Piedras Blancas celebra la ampliación de horarios durante las fiestas

Piedras Blancas a partir del próximo 3 de julio con sus fiestas. Y, como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Castrillón permitirá a los bares sin música amplificada que estiren su actividad hasta las cinco de la madrugada. Entre los profesionales de la localidad, la medida se recibe con una mezcla de alivio financiero, resignación por el previsible agotamiento y, sobre todo, una profunda disparidad según la ubicación del local. Mientras que para los negocios situados en el epicentro del bullicio la ampliación representa la caja dorada del año, para otros es un "parche" que no logra tapar el descontento por la competencia de la barra y el descontrol del botellón.

En la primera línea de fuego, justo enfrente de los escenarios principales, las expectativas son de máxima rentabilidad. Víctor Arne, al frente de El Errante, califica la iniciativa como "bastante positiva". Para su establecimiento, que funciona con música de ambiente, estos cinco días suponen una ocasión idílica para incrementar ingresos: "La facturación de estos días es muy alta comparado con el resto de los meses. Que nos dejen abrir hasta las 5 es perfecto", asegura Arne, que apunta que estos beneficios son los que verdaderamente ayudan a sostener el negocio durante el resto del año.

Víctor Arne, de El Errante / Ch. G.

A escasos metros, en la esquina de la plaza, la perspectiva desde detrás de la barra cambia de foco. Pablo Suárez, camarero del Hopri, asume las jornadas "eternas" que se avecinan para los profesionales de la hostelería en Piedras Blancas: "Va a ser un entrar y no saber cuándo salir, un jaleo constante". Aunque reconoce que la ampliación horaria puede retener a los clientes un poco más de tiempo, considera que en el fondo, la gran parte del consumo se producirá en la barra de la plaza. En ese sentido, Suárez señaló que "el volumen de trabajo va enorme" y que "la caja está asegurada", especialmente por las consumiciones que se servirán para regresar al meollo de la fiesta: la orquesta.

Pablo Suárez, del Hopri / Ch. G.

Sin embargo, el beneficio de la medida no se reparte de forma homogénea por todo el mapa de Piedras Blancas. Pedro Esteban, copropietario de El Rincón de Kike, concretó que esa "riada" de clientes no será beneficiosa para su local. Y es que, en su caso, pese a situarse en la misma calle Pablo Iglesias -aunque en su subida hacia Alcalde José Fernandín-, asume que el grueso del trabajo se centrará en los locales situados frente a la plaza. Eso hará, como otros años, las puertas de su establecimiento se cerrarán a las tres de la madrugada, algo que afirma "hacemos varios bares de esta parte de la calle". Eso sí, sus puertas volverán a abrirse a las nueve de la mañana para el servicio de desayunos.

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Raúl Fernández, del Navia / Ch. G.

La visión más crítica la aporta Raúl Fernández, dueño del Navia. Para el hostelero, la prórroga hasta las cinco de la mañana "no es ninguna novedad" porque "toda la vida se amplió" y consideró, además, que el Ayuntamiento "no está otorgando ningún privilegio extraordinario." Fernández focalizó su malestar en la gestión municipal y la instalación de una barra en mitad de la plaza estando el recinto rodeado por más de una veintena de bares que necesitan una "bomba de oxígeno" antes de que el público se disperse. A su juicio, la recaudación de dicha barra es "insignificante" para el coste actual de las orquestas y resta espacio a la gente, un problema de organización al que suma una última y preocupante denuncia: el "tremendo" botellón de los más jóvenes en los alrededores de los establecimientos que, a menudo, termina en incidencias como peleas o intoxicaciones etílicas.