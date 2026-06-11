Arranca en Castrillón la sexta jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido: se amplía la zona de rastreo a Gozón

Los equipos de emergencia han reanudado a las 08.30 horas de este jueves las labores para localizar al vecino de Piedras Blancas de 81 años, desaparecido desde el pasado sábado 6 de junio. El operativo afronta su sexta jornada consecutiva de rastreo tras un miércoles en el que se amplió el radio de búsqueda hacia Gozón.

Durante el día de ayer, los rastreadores inspeccionaron a fondo zonas aisladas de bosque y caminos próximos a una finca propiedad del anciano. Además, se peinaron los senderos que conectan Raíces (lugar de residencia del desaparecido) con Salinas, así como la franja costera desde Arnao hasta el Cabo Peñas, una intensa jornada que concluyó sin que se hallara ningún indicio sobre su paradero.

Para el despliegue de hoy jueves, el dispositivo se ha reestructurado manteniendo la movilización por tierra, mar y aire. Desde el cielo, el reconocimiento de los terrenos corre a cargo del helicóptero del 112 Asturias y de los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil, mientras que el servicio marítimo del Instituto Armado continúa con las labores de inspección en el litoral.

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Finalmente, el equipo terrestre está compuesto en esta jornada por patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y efectivos de los Bomberos de Pravia, quienes centran de nuevo sus esfuerzos en batir el territorio.