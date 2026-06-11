Éxito de participación en el "Speed Networking" de Castrillón, el "First Dates" que conecta a empresas y trabajadores

La Casa de Encuentro de las Mujeres de Piedras Blancas acogió este jueves el encuentro "Speed Networking", actividad organizada por el Ayuntamiento de Castrillón y la consejería de Derechos Sociales, en colaboración con el Secretariado Gitano. El objetivo de la iniciativa, enmarcado en el Proyecto Local de Incorporación Social, era conectar a personas desempleadas del concejo con empresas en busca de trabajadores mediante un formato de entrevistas rápidas, algo así como un "First Dates" laboral. Tal y como indicaron los organizadores, la lista de inscritos superó la veintena. Sin embargo, y tras tener noticia del evento a través de los medios de comunicación, la asistencia "ha sido altísima".

Lorena García, técnica de Incorporación Social del Ayuntamiento, destacó que esta iniciativa busca romper obstáculos hacia el empleo: "Se trata de eliminar la primera barrera, que es la de entregar un currículum sin que te conozcan", expresó. Tal y como detalló García, Castrillón lleva ya varios años repitiendo el formato debido a su éxito y valora positivamente la implicación del tejido empresarial de la zona, que este año ofrece una amplia variedad de sectores que van desde el mantenimiento industrial y la hostelería hasta los comedores escolares.

Por su parte, Maite Álvarez, coordinadora del Secretariado Gitano en Avilés, pone el foco en la diversidad de perfiles -desde personal de limpieza hasta traductores- y en el valor que las empresas dan al factor humano. "Le dan mucha importancia a la persona, a las ganas, por encima de la formación o experiencia que tengan", señaló Álvarez. Además, la coordinadora del Secretariado Gitano destacó que el formato ya está dando sus primeros frutos: "Ya he oído ruido de campanas, ha habido algunas que me han contado tienen optimismo en que les llamen".

Sandra Félix, en la Casa de Encuentros de Piedras Blancas. / Christian García

Entre los asistentes, Sandra Félix, vecina de Castrillón de 36 años, acude por primera vez con el objetivo de "volver a trabajar", tras haber tenido experiencia previa en supermercados. En sus entrevistas con firmas como Vidal, Ikea, Ausolan o Blendio, destaca su predisposición a abrirse a nuevos sectores y señaló que, pese a las dificultades del mercado, se muestra optimista tras los contactos: "Yo creo que aquí vamos a tener alguna oportunidad".

Antonio Camacho, tras entrevistarse con algunas empresas. / Christian García

Por otra parte, Antonio Camacho, un joven de Piedras Blancas de 18 años que actualmente se forma en limpieza industrial, representa la motivación de los perfiles más jóvenes. Tras conversar con Ikea y la pastelería Vidal, entre otras, se muestra entusiasmado y con una visión muy positiva gracias a su disposición para el aprendizaje: "Me encanta aportar a cada empresa y me encanta aprender más". Camacho afrontó el cierre de la actividad con la expectativa de lograr su asentarse en el mercado laboral y se mostró "confiado" puesto que "tengo claro que puedo aportar a cada empresa lo que esperen de mí si me dan la oportunidad para demostrarlo".

En el lado de la oferta, Samanta Conejo, copropietaria de Confitería Vidal, valoró positivamente su primera experiencia en el evento como una vía idónea para romper la frialdad de los procesos digitales: "Poner un anuncio y recibir currículos por correo electrónico es lo normal, pero ver a la persona delante de ti y sacar esa primera impresión es una suerte". Conejo destacó, además, que aunque los candidatos no tengan experiencia previa en hostelería, prioriza la motivación: "No buscamos experiencia, pero sí que les guste el sector. Vienen abiertos a todo, tienen ganas de trabajar y hay que probar y darles la oportunidad".

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Encuentros entre empresas y trabajadores. / Christian García

Asimismo, Ana Bretón, directora de Adecco en Avilés, incidió en que estas jornadas son "excelentes para superar los nervios" así como para romper la barrera de entrada al mercado, aunque aconsejó a los usuarios "analizar sus competencias" para definir mejor su foco de interés y encaje laboral. Bretón defendió el papel de las empresas de trabajo temporal como pasarela hacia el empleo estable: "Somos la puerta de entrada. Si la persona funciona, las empresas la pasan a plantilla". Finalmente, apuntó que la mayor dificultad actual en Asturias radica en la industria, donde "nos estamos encontrando mucho déficit en perfiles de los oficios de antes, como siderúrgicos, caldereros o soldadores".