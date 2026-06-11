Margarita López revalida su cargo como presidenta de la asociación de comercios de Castrillón

Castricom, la asociación de comercios de Castrillón, abre una nueva etapa institucional bajo la presidencia de Margarita López, dueña de la tienda de ropa infantil Los Locos Bajitos de Piedras Blancas. López, que ya ejercía como anterior presidenta desde marzo del año pasado tras suceder a Ana Alba, revalida cargo para un mandato de cuatro años en los que el objetivo principal será dinamizar el comercio local.

El proceso electoral ha derivado en una candidatura renovada que mantiene una línea de continuidad, en la que permanece incluido el comercio JL Bordados. La nueva junta directiva para este mandato queda integrada por los establecimientos Los Locos Bajitos, El Errante, Administración de Loterías Aly Rico e Hijos, JL Bordados, Laura Martínez Psicóloga, Bar Rixón y Y&M Moda Curvy / Rincón Árabe. Esta directiva, además, destaca por dar visibilidad a los diferentes sectores del concejo, un factor que López considera “importante” para conocer y atender de primera mano las necesidades reales del tejido local bajo la premisa de que "juntos somos más fuertes".

Dinámicas de consumo y actividades de promoción

El principal objetivo de la directiva para los próximos años se centrará en incrementar la masa asociativa y reanudar las actividades tras un periodo de inactividad. "Estamos intentando volver a retomar las actividades", explica la presidenta, quien lamenta que algunas campañas estacionales no hayan podido ejecutarse a tiempo debido a los plazos requeridos. Sin embargo, la asociación ya diseña nuevas iniciativas estables.

Entre los proyectos inmediatos destaca una campaña promocional permanente: durante los últimos siete días de cada mes, las compras realizadas en los establecimientos adheridos optarán al sorteo de cinco vales de 60 euros. Se trata de una fórmula con gran arraigo entre el público que, según la comerciante, garantiza un impacto directo en la economía de la zona. "Está muy bien porque además ese dinero que sorteamos revierte otra vez en el comercio, por lo que incentiva que se consuma en el comercio cercano", subraya.

A pesar del contexto actual, en el que las compras online son casi la norma, la respuesta de los vecinos de Castrillón ante estas iniciativas es favorable, impulsada en parte por el perfil de la población del municipio, en el que "predomina la gente joven y activa". La estrategia de Castricom pasa por diversificar las campañas para llegar a distintos segmentos, como se constató el año pasado con las jornadas de salud, orientadas a la población adulta, la campaña de la "Vuelta al Colegio Divertida" enfocada al público infantil, o la celebración del Festival de la Cerveza. Todas ellas contaron con buena aceptación y el respaldo de la administración local.

Relevo generacional y competencia digital

La presidencia no obvia la realidad que atraviesa el sector, reconociendo que el comercio "está pasando por un bache aquí y en todos los sitios". Entre las principales dificultades, López identifica la falta de relevo generacional, un problema que ilustra con su propia experiencia al frente de un establecimiento con 34 años de trayectoria: "Yo tengo dos hijos y mis hijos no van a seguir con el negocio. El día que yo me jubile, pues ya ese negocio, a no ser que venga alguien y lo coja". Tal y como afirmó López, es una realidad que afecta a una cantidad considerable de comerciantes de la zona.

Este escenario se ve agravado por los cambios en los hábitos de consumo, marcados por el auge del comercio digital y las grandes cadenas. Esta tendencia genera un círculo vicioso en el tejido local: la reducción de la clientela se traduce en una menor capacidad de adquisición de mercancía, lo que dificulta la competencia en precios con los operadores de internet.

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A pesar de las dificultades del entorno, López mantiene una postura optimista de cara al futuro del comercio de proximidad y confía en un cambio de tendencia en las decisiones de compra de los consumidores. "Es una etapa nueva y tengo esperanza en que la gente joven se dé cuenta de que debemos de consumir en el comercio de proximidad", concluye la presidenta de Castricom, incidiendo en que estos negocios son los que "dan vida al pueblo".