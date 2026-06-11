Sin rastro del vecino de Piedras Blancas tras la sexta jornada de búsqueda por tierra, mar y aire

La sexta jornada de búsqueda para localizar al vecino de Piedras Blancas de 81 años, desaparecido desde el pasado sábado 6 de junio, ha terminado este jueves sin resultados. El dispositivo desplegado en Castrillón se retiró al anochecer sin encontrar ninguna pista y se retomarán los trabajos este viernes a las 8.30 horas.

Durante este jueves, los equipos de emergencia rastrear de nuevo el municipio por tierra, mar y aire. Desde el cielo, el helicóptero del 112 Asturias y los drones de la Guardia Civil revisaron los terrenos más difíciles, mientras que el Servicio Marítimo del instituto armado vigiló la costa.

Noticias relacionadas

En tierra, las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y los Bomberos de Pravia siguieron con el rastreo a pie por distintos puntos del municipio. Al no haber novedades tras todo el día de trabajo, el operativo se suspendió hasta la mañana del viernes.