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Sin rastro del vecino de Piedras Blancas tras la sexta jornada de búsqueda por tierra, mar y aire

Helicópteros, drones y patrulleras marítimas han apoyado desde el cielo y el mar a los efectivos terrestres, que han vuelto a peinar a pie distintos puntos y senderos del municipio.

Prosigue la búsqueda del hombre de 80 años desaparecido en Castrillón

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Christian García

Piedras Blancas

La sexta jornada de búsqueda para localizar al vecino de Piedras Blancas de 81 años, desaparecido desde el pasado sábado 6 de junio, ha terminado este jueves sin resultados. El dispositivo desplegado en Castrillón se retiró al anochecer sin encontrar ninguna pista y se retomarán los trabajos este viernes a las 8.30 horas.

Durante este jueves, los equipos de emergencia rastrear de nuevo el municipio por tierra, mar y aire. Desde el cielo, el helicóptero del 112 Asturias y los drones de la Guardia Civil revisaron los terrenos más difíciles, mientras que el Servicio Marítimo del instituto armado vigiló la costa.

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En tierra, las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y los Bomberos de Pravia siguieron con el rastreo a pie por distintos puntos del municipio. Al no haber novedades tras todo el día de trabajo, el operativo se suspendió hasta la mañana del viernes.

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