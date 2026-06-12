Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y "muy de Pravia": así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco

“Era una persona muy conocida y querida, es una pena muy grande”. Pravia llora la pérdida de uno de sus vecinos más queridos, Luciano Álvarez. Dentista de profesión, era natural de Villarigán, en la parroquia de Escoredo, pero residía en Salinas (Castrillón). Era un gran amante de los coches de lujo, en especial de los Porsche. “La semana que viene me iba a enseñar su última adquisición”, apunta José Manuel Valle, amigo de la infancia del fallecido. Con un expediente brillante tanto a nivel académico como profesional, el praviano falleció esta madrugada cuando iba, con un Ford Ka, a su clínica dental en Gijón. Tenía dos hermanos y estaba soltero. Este sábado se celebrará el funeral en la colegiata de Pravia.

Pravia despide a Luciano Álvarez

Luciano Álvarez destacó pronto en los estudios. Fue el número uno de su promoción en la Universidad de Santiago de Compostela y, tras ejercer como dentista durante varios años en Vigo, decidió volver a su tierra, a Pravia. Allí, en el centro de la villa, abrió su propia consulta, el Centro Dental Luciano Álvarez, en la plaza Conde Guadalhorce. “Era una persona muy local, muy de Pravia”, asegura José Manuel Valle, amigo de la infancia del fallecido. Él y Luciano se llamaban, de manera cariñosa, “el conde y el marqués de Villarigán”.

Soltero y sin hijos, Luciano tenía una gran pasión: los coches de lujo. En concreto, los Porsche. Formaba parte de un club de amantes de la marca alemana y tenía en casa varios vehículos. “La semana que viene quería enseñarme su nueva adquisición”, apunta Valle. Circunstancias de la vida han hecho que, finalmente, haya fallecido conduciendo un coche totalmente diferente a los Porsche que tanto amaba. “Él defendía que un Porsche, para ir a trabajar, gastaba mucho. Prefería ir en un Ford Ka, para él era más cómodo. Si el accidente le hubiese pasado con el Porsche seguramente seguiría con nosotros”, lamenta su amigo.

Una vida vinculada a Pravia y a la odontología

David Álvarez, alcalde de Pravia, mostró sus condolencias por el fallecimiento. “Es una pena muy grande”, aseguró el regidor. Luciano deja dos hermanos, Juan Carlos y Pepín, veterinario y exconcejal de Pravia por Foro. Estaba soltero y no tenía hijos.

Luciano Álvarez perdió la vida durante la madrugada de este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera AS-16, a su paso por Riberas, en Soto del Barco. El siniestro tuvo lugar poco después de las 05.00 horas, a la altura del punto kilométrico 3,9, cuando el turismo que conducía se salió de la vía y acabó impactando contra un semáforo, por causas que se desconocen. La víctima era el único ocupante del vehículo. Los servicios sanitarios desplazados al lugar —el equipo de Atención Primaria de Soto del Barco con una ambulancia de soporte vital básico de la zona y el equipo médico de la UVI móvil de Avilés— solo pudieron confirmar su fallecimiento.