Chemastur invertirá 4,5 millones en modernizar sus instalaciones si logra renovar la concesión en el Puerto de Avilés

Asturiana de Fertilizantes S. A., matriz de Chemastur, ha anunciado una inversión de 4,5 millones de euros para modernizar sus instalaciones en Castrillón. El plan de la compañía contempla 14 actuaciones dirigida a transformar las instalaciones en un referente de eficiencia productiva, sostenibilidad ambiental, seguridad y digitalización industrial, a ejecutar entre 2026 y 2028. Este proyecto está supeditado a que la compañía logre la prórroga de la concesión del suelo que actualmente explota en el Puerto de Avilés.

Entre las actuaciones previstas por la compañía se encuentra la construcción de una nueva nave estanca para producto en polvo, orientada a eliminar emisiones difusas y mejorar las condiciones de almacenamiento. Asimismo, Asturiana de Fertilizantes prevé incorporar sistemas de lavado de gases en las líneas de granulación y curado, la acometida del cerramiento acústico del edificio de molienda y el desarrollo de un sistema de captación y reutilización de aguas pluviales dentro de su propia concesión.

El plan también incluye inversiones destinadas a mejorar el rendimiento energético de la planta, como la instalación de una nueva virola en el secadero, que permitirá reducir el consumo de combustible por tonelada producida. Además, la compañía tiene previsto poner en marcha sistemas de transporte hermético para minimizar pérdidas de materia prima y evitar la generación de polvo en viales, con el objetivo de reforzar la limpieza y la eficiencia del proceso industrial.

Asturiana de Fertilizantes también prevé implantar un nuevo sistema con capacidades de inteligencia artificial para optimizar la producción, la planificación logística y la gestión operativa. Esta transformación se completaría con la reubicación de la sala de control, la instalación de un sistema de control de accesos biométrico, una nueva báscula digital y la adecuación del sistema eléctrico a las últimas tecnologías y avances en materia de protección.

"Este plan de inversión representa una apuesta clara por el futuro industrial de Asturiana de Fertilizantes en Castrillón y Avilés. Nuestro objetivo es seguir creciendo desde Asturias, reforzando la eficiencia de la planta, reduciendo nuestro impacto ambiental y consolidando un modelo productivo competitivo, seguro y alineado con las exigencias actuales de la industria europea", señala Julio Arce, CEO de Asturiana de Fertilizantes.

Chemastur mantiene su actividad en Castrillón desde 2007 y genera 36 empleos directos y otros tantos indirectos, y un volumen de facturación de 30 millones de euros.