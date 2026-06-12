Comienza la séptima jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón
El operativo se ha reactivado a las 08.30 horas de este viernes combinando de nuevo el rastreo a pie con el despliegue de helicópteros, drones y patrulleras marítimas
Los equipos de emergencia han reanudado a las 08.30 horas de este viernes el dispositivo para localizar al vecino de Raíces de 81 años, desaparecido desde el pasado sábado 6 de junio. El operativo afronta su séptima jornada consecutiva de rastreo en Castrillón.
Para el despliegue de esta jornada, el dispositivo mantiene la movilización coordinada por tierra, mar y aire. Desde el cielo, el helicóptero del 112 Asturias y los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil vuelven a revisar los terrenos de difícil acceso, mientras que el Servicio Marítimo del instituto armado continúa con la inspección de la línea de costa.
Por su parte, en el apartado terrestre se ha reforzado con la llegada del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y su perro de búsqueda, que trabajarán sobre el terreno junto a las patrullas de Seguridad Ciudadana y los efectivos de los Bomberos de Pravia para tratar de encontrar alguna pista sobre su paradero.
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