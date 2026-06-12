Comienza la séptima jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón

Los equipos de emergencia han reanudado a las 08.30 horas de este viernes el dispositivo para localizar al vecino de Raíces de 81 años, desaparecido desde el pasado sábado 6 de junio. El operativo afronta su séptima jornada consecutiva de rastreo en Castrillón.

Para el despliegue de esta jornada, el dispositivo mantiene la movilización coordinada por tierra, mar y aire. Desde el cielo, el helicóptero del 112 Asturias y los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil vuelven a revisar los terrenos de difícil acceso, mientras que el Servicio Marítimo del instituto armado continúa con la inspección de la línea de costa.

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Por su parte, en el apartado terrestre se ha reforzado con la llegada del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y su perro de búsqueda, que trabajarán sobre el terreno junto a las patrullas de Seguridad Ciudadana y los efectivos de los Bomberos de Pravia para tratar de encontrar alguna pista sobre su paradero.