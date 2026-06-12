Coto Carcedo celebras las obras para crear más plazas de aparcamiento: "Aparcar en la calle aquí está fastidiado"

Aparcar un viernes a las diez de la noche en Coto Carcedo dejará de ser misión imposible para sus vecinos. La inminente reordenación del tráfico en las calles Prado del Marqués y Torre de Enol, que pasarán a ser de sentido único para optimizar el espacio y crear nuevas plazas en batería, promete acabar con la saturación de vehículos y pacificar la circulación en la zona. Esta medida, impulsada por la asociación de vecinos El Otero y avalada por la Policía Local, ha sido recibida con alivio y optimismo por los residentes. Los afectados confían que el nuevo modelo solucione la falta de estacionamiento nocturno y facilite las maniobras de los autobuses. Sin embargo, precisamente el transporte público pone el único pero entre el vecindario, que reivindica mejoras en las conexiones.

El problema de regresar del trabajo y no encontrar un hueco libre en la calle es una de las principales razones por las que el barrio respalda la intervención. Ignacio García, vecino de la urbanización, se mostró convencido de los beneficios del plan, asegurando que "vamos a salir ganando, porque aparte de regular la circulación, vamos a ganar aparcamientos". García explicó que la falta de espacio se vuelve crítica durante los fines de semana, una situación sobre la que señala que, si no se dispone de un garaje privado, el conductor está "fastidiado" ante la imposibilidad estacionar su vehículo.

Ignacio García, vecino de Coto Carcedo. / Christian García

Esta asfixia de espacio la refrenda Rocío Méndez, quien calificó la medida de "excelente" debido a que la búsqueda de estacionamiento en el barrio es actualmente "muy difícil". Méndez recalcó que la situación empeora notablemente por las noches, durante los fines de semana y, de manera más acentuada, en la época estival.

Por su parte, Izan Noya coincidió en que la reconfiguración será "una gran noticia" porque paliará los habituales "líos" de tráfico que sufre la urbanización por la falta de espacios libres para aparcar. En ese sentido, Noya celebró que la reforma será una oportunidad para "atraer gente" a los negocios de la zona y, concretamente, él señaló que será un "gran beneficio" para los residentes sin garaje, los cuales "tienen que irse hasta San Cristóbal para poder aparcar". Asimismo, Noya defendió la implantación de la dirección única, puesto que las calles actuales son en realidad "bastante estrechas" para el doble sentido.

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Izan Noya, en Coto Carcedo. / Christian García

Finalmente, Florentina Morán resumió el sentir de los vecinos situados en las áreas periféricas del proyecto. Sobre la reforma, Morán señaló que, "si es positivo para facilitar el aparcamiento a la gente, genial", a pesar de que a ella no le afecte por residir en otro punto de la urbanización. No obstante, Morán quiso visibilizar la principal queja que arrastra el vecindario, centrada en unos horarios de autobús "insuficientes" y que "hacen falta como el comer". La vecina de Coto Carcedo ahondó en la escasez de transporte público, sobre el cual detalló que "si lo pierdes, te quedas colgado", puesto que el autobús "solo pasa una vez cada media hora y, encima, hacia Avilés".