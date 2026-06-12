El Longboard Festival regresa en julio a Castrillón con un nuevo campeonato europeo y una renovada oferta cultural
Las olas de Salinas concentrarán tres disciplinas de categoría élite entre 22 y el 26 de julio, en una edición que amplía su agenda fuera de la arena con monólogos y una muestra fotográfica en la Mina de Arnao
Salitre y música volverán a fundirse en uno en Salinas del 22 al 26 de julio. Tras años consolidado como una de las citas estivales de referencia en Asturias, el Barreltopia Salinas Longboard Festival regresa a Castrillón en una edición que refuerza su apartado deportivo así como su propuesta cultural. Este viernes, en el Ayuntamiento castrillonense, se celebró la presentación oficial del festival, a la cual acudieron el alcalde Eloy Alonso; la concejala de Turismo y Festejos Marian Carbajal; la directora del Barreltopia Salinas Longboard Festival, Rocío Alba; Nuria Fernández, de Take Fruit (patrocinador del evento) y Alejandra Álvarez, autora de los trofeos del festival.
La presente edición destaca especialmente por su exigencia deportiva al concentrar tres disciplinas de alto nivel, entre las que sobresale el Campeonato Europeo de SUP Surf por federaciones internacionales. La organizadora del festival destacó que este nuevo campeonato supone "un paso más para hacer todavía más internacional el festival". Además, y a pesar de la variada oferta paralela, Alba insistió en que el evento "sigue siendo un festival meramente deportivo, con una parte de ocio y muy familiar".
Para el Consistorio, la cita supone una importancia estratégica. Carbajal recalcó que el Longboard es la única fiesta de interés turístico regional reconocida por el Principado en el municipio: "Es un evento de máxima categoría que pone el nombre de Castrillón en el mapa, no solo nacional, sino internacionalmente", señaló Carbajal, que destacó el "cariño" con el que vecinos y visitantes reciben el festival cada verano.
Ese impacto turístico se complementará este año con una agenda cultural ampliada. Según la organización, el objetivo es dar a conocer un entorno que a veces ignoran incluso los propios visitantes asturianos. "Queríamos darles a conocer toda la maravilla que es Castrillón, que no solo es playa y surf", explicó Alba. Fruto de esta colaboración con el Consistorio para mostrar el patrimonio de la zona, la Sala de Exposiciones de la Mina de Arnao albergará, del 20 al 31 de julio, una muestra fotográfica dedicada a la trayectoria de este deporte en el litoral, completando así la oferta del evento.
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