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Pillarno se viste de fiesta para celebrar su gran fin de semana de convivencia y tradición

La parroquia afronta un intenso fin de semana donde una rampa acuática, una gymkana automovilística y los talleres infantiles compartirán protagonismo con el folclore local y el partido de solteros contra casados

Imagen de archivo de las fiestas de Pillarno.

Imagen de archivo de las fiestas de Pillarno. / María Fuentes

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Christian García

Pillarno

Castrillón calienta motores para una de sus citas más entrañables y esperadas con la llegada de las Fiestas de Pillarno. Entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio, la parraquia desplegará un completísimo programa de actividades que combina la gastronomía popular, la música en directo y la diversión para todas las edades, consolidando estos festejos como un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes a las puertas del verano.

La celebración arrancará la tarde del viernes a las ocho con el tradicional reparto de El Bollo, cuyos vales deben ser recogidos previamente. El ambiente festivo subirá de intensidad a partir de las diez de la noche con la primera gran verbena de las fiestas, una intensa velada musical que estará protagonizada por el Grupo Ideas, junto a las sesiones de DJ Pelayo y DJ Danigg's para asegurar el baile hasta altas horas.

El sábado la actividad comenzará por la tarde con un marcado carácter lúdico y familiar. A las cinco arrancará la octava edición de la Gran Gymkana Automovilística de ingenio, seguida media hora después por el inicio de los talleres y actividades infantiles, que contarán con una atracción hinchable gratuita que permanecerá abierta hasta las diez y media de la noche

La emoción deportiva llegará a las ocho de la tarde con un campeonato de fútbolín de inscripción inmediata, sirviendo de antesala para la gran parrillada de costillas a la estaca a las nueve de la noche, resguardada bajo carpa. La jornada del sábado culminará por todo lo alto a partir de las once de la noche con la segunda gran verbena, amenizada en esta ocasión por el Dúo Brass y el Grupo Orquesta Platinum, incluyendo el sorteo de la gran rifa durante el descanso.

El domingo arrancará temprano y con los sones más tradicionales. A las diez de la mañana la gaita y tambor despertará a la localidad, dando paso a las doce a la misa solemne cantada por el Coro de Perlora. Justo después, a las doce y media, se abrirá una espectacular rampa acuática apta para todos los públicos que refrescará la jornada hasta las siete de la tarde. El folclore local llegará a la una de la tarde con la actuación del Grupo Folklórico Espolín de Pillarno, seguida a la una y media por una animada sesión vermú al ritmo de la Fanfarria El Felechu.

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La hora de la comida, fijada a las dos y media de la tarde, volverá a reunir a los asistentes en torno a una nueva gran parrillada de costillas a la estaca bajo la carpa. La tarde dominical continuará con el partido de fútbol entre solteros y casados a las cinco, para enlazar a las siete con el tradicional baile de romería de la mano del Grupo D'Cano. Como broche final a un fin de semana inolvidable, tras el baile se procederá a la entrega de trofeos y al sorteo de la rifa dominical.

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