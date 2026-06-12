Más vivienda pública, mejoras en el transporte público rural y nuevos espacios juveniles, las reclamaciones de Consejo de Infancia y Adolescencia de Castrillón

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castrillón acogió la sesión del Consejo Municipal del Plan de Infancia y Adolescencia. El alcalde, Eloy Alonso, presidió este encuentro donde niños y adolescentes de entre 11 y 16 años ejercieron de portavoces de su generación para exigir mejoras a la corporación. Una de las voces principales fue la de Sofía Barreiro, de 14 años, quien explicó que el objetivo era "exponer propuestas que hemos hecho para que se mejore el municipio". En representación de la Fundación Secretariado Gitano, reclamó mayor oferta de vivienda pública, reparar las aceras del concejo, construir más carriles bici y habilitar espacios para artes escénicas, danza u otras disciplinas.

Foto en familia tras la celebración del pleno. / A. C.

Esta actividad se visibilizó en un vídeo que repasó logros como un juego de escapismo, un podcast o las jornadas para facilitar el paso al instituto. Tras la proyección, el colegio Campiello solicitó arreglar los baños de las chicas y las canchas deportivas. Por su parte, el colegio Salinas destacó su proyecto de radio y propuso charlas sobre corrientes en las playas, un tema de actualidad tras el fallecimiento de Iyán Fariña, avilesino de 19 años que el pasado mes fue arrastrado por la corriente en Salinas y al que el Consejo quiso recordar durante la actividad.

El bloque rural evidenció la coordinación de la red juvenil. Ante la ausencia del grupo de Naveces, el joven Illán defendió sus propuestas tras un debut donde diseñaron el dragón del calendario local y organizaron el Carnaval. En el plano de las reivindicaciones, Naveces urgió a instalar una red en las porterías del centro escolar y alertó del peligro vial por la velocidad de los coches, además de advertir sobre la falta de conexiones de autobús en la zona rural. "En algunos pueblos es inexistente", lamentó sobre este servicio, advirtiendo que la escasez estival "les deja descolgados y no hay manera de moverse".

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Sofía Barreiro e Illán Losada, antes del inicio de la sesión. / Christian García

Los jóvenes demostraron madurez y valoraron la utilidad de estos encuentros con el Ayuntamiento. Sofía reconoció que la receptividad institucional fluctúa "según el día": "Unas veces más que otras. A veces tenemos que meter un poco caña, pero bueno, seguimos insistiendo para que se mejore". Una exigencia que convive con la satisfacción por los canales de participación que el Consistorio brinda a la juventud del concejo.