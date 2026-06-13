Consternación entre los vecinos de Soto del Barco tras encontrar el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido hace una semana: "Hay muchos caminos de tierra por la zona"

"Es la primera noticia que tengo". Esta frase, pronunciada esta mañana por un trabajador próximo a Ucedo (Soto del Barco), resumía la sorpresa de un vecindario que despertaba este sábado con un trágico hallazgo en uno de sus caminos. La discreción con la que se desarrolló el operativo judicial de madrugada hizo que la localización del vecino de 81 años de Piedras Blancas, desaparecido una semana atrás, pasara desapercibida para la mayoría de los residentes.

Tal y como detalló una vecina de Ucedo, que afirmó estar en pie "desde las 7 de la mañana aproximadamente" haber visto varios vehículos "con luces azules" subiendo por la carretera AS-316 en dirección Las Rabias, aunque confesó que "en el momento no le dio importancia". La localización del cuerpo se produjo en un entorno complejo, caracterizado por una densa red de sendas rurales. Así lo aseguró otro residente de la zona, que señalaba esta mañana que "hay muchos caminos de tierra que hay por la zona", algo que incrementa la dificultad de que conlleva "tenerlos todos controlados por mucho que se intente revisarlos".

El desenlace cierra ocho días de una intensa búsqueda. El rastro del hombre se había perdido el pasado sábado. Desde el principio, el operativo de búsqueda se centró en el entorno de Piedras Blancas. En un inicio, las labores de rastreo se llevaron a cabo desde las cercanías de Las Murias, barrio de la capital de Castrillón. Sin embargo, la falta de novedades hizo que el dispositivo se fuese ampliando progresivamente hacia Arnao, Salinas y Bayas.

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Durante la última semana, el despliegue de rastreo coordinó al helicóptero del 112 y al equipo Pegaso de la Guardia Civil con sus drones. En las batidas por tierra y mar también participaron el Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, los Bomberos de Pravia y el servicio cinológico de búsqueda de personas. Las diligencias del caso están instruidas ahora por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés y serán remitidas al Tribunal de Instancia de Pravia.