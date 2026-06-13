Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón
Un ciudadano localizó el cadaver en un camino de tierra cerca de Ucedo, en Soto del Barco
N. Menéndez
Tras ocho días de intensa búsqueda, un ciudadano halló, a las 21.30 horas del pasado viernes, el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón. El cadáver se encontraba en un camino de tierra próximo a la carretera AS-316, cerca del pueblo sotobarquense de Ucedo. Hasta el lugar se acercó una patrulla de la Guardia Civil de Pravia, que confirmó el hallazgo e identificó el cuerpo con la documentación que portaba.
Al lugar también se trasladó el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés, que inició el protocolo, así como el médico forense. A las 00.45 horas se procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal.
Ocho días de búsqueda por tierra, mar y aire
La búsqueda del desaparecido se prolongó durante más de una semana. En el dispositivo participaron medios aéreos, con el helicóptero del 112 y el Equipo Pegaso de drones de la Guardia Civil; medios marítimos, dirigidos por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil; y medios terrestres, con patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el servicio cinológico con perro de búsqueda de personas y los Bomberos de Pravia.
El dispositivo empezó en la zona de Las Murias, un barrio alejado de Piedras Blancas, capital de Castrillón. Con el paso de los días se amplió la zona de búsqueda, especialmente en las inmediaciones de Arnao, Salinas y Bayas.
- Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
- Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
- Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
- El coche quedó a nada de la fachada de la casa', aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)
- Uno de los gigantes de la electrónica desembarca en Avilés: esta es la multinacional que abre nueva tienda en un céntrico local
- La Guardia Civil apunta a una colisión por alcance como principal hipótesis del accidente mortal de la variante de Avilés
- Pelea multitudinaria en Avilés: denuncian una nueva trifulca de madrugada en un 'after' de El Carbayedo