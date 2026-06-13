Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón

Tras ocho días de intensa búsqueda, un ciudadano halló, a las 21.30 horas del pasado viernes, el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón. El cadáver se encontraba en un camino de tierra próximo a la carretera AS-316, cerca del pueblo sotobarquense de Ucedo. Hasta el lugar se acercó una patrulla de la Guardia Civil de Pravia, que confirmó el hallazgo e identificó el cuerpo con la documentación que portaba.

Al lugar también se trasladó el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés, que inició el protocolo, así como el médico forense. A las 00.45 horas se procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal.

Ocho días de búsqueda por tierra, mar y aire

La búsqueda del desaparecido se prolongó durante más de una semana. En el dispositivo participaron medios aéreos, con el helicóptero del 112 y el Equipo Pegaso de drones de la Guardia Civil; medios marítimos, dirigidos por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil; y medios terrestres, con patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el servicio cinológico con perro de búsqueda de personas y los Bomberos de Pravia.

Noticias relacionadas

El dispositivo empezó en la zona de Las Murias, un barrio alejado de Piedras Blancas, capital de Castrillón. Con el paso de los días se amplió la zona de búsqueda, especialmente en las inmediaciones de Arnao, Salinas y Bayas.