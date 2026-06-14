Donar libros de texto en el instituto de Piedras Blancas tiene premio: bonos de hasta 70 euros y material escolar

La solidaridad de las familias se convertirá este mes en el mejor motor de la educación local. El AMPA del Instituto Isla de la Deva, en colaboración con el Ayuntamiento, ha puesto en marcha una semana de recogida de libros de texto con el objetivo de darles una nueva vida de cara al próximo curso escolar. La iniciativa busca recuperar tanto los ejemplares prestados a través del Banco de Libros como aquellos que las familias hayan adquirido por su cuenta, ya sean comprados o heredados.

Para incentivar la participación y premiar el compromiso de los vecinos, la asociación organizará un sorteo entre todas las personas que colaboren. Cada volumen entregado equivaldrá a una participación en una rifa que incluye doce bonos de setenta euros para canjear en librerías, tres bonos de cincuenta euros de la iniciativa Castricom y varios lotes de material escolar.

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Quienes deseen sumarse a esta campaña solidaria podrán entregar sus manuales a partir de este lunes, 15 de junio, y hasta el próximo viernes, 19 de junio. Las donaciones se centralizarán en el Edificio Ferrota, donde el personal de la organización atenderá a las familias en un horario de tarde fijado entre las 17.00 y las 19.00 horas.