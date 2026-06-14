Pillarno se rinde a su romería: calor, churrasco y sidra «para refrescar por dentro»
Una rampa acuática y una carpa "de lujo" se convierten en los grandes aliados de los vecinos para combatir las altas temperaturas en un fin de semana con casi un millar de comensales en las parrilladas de las fiestas
Pillarno se despertó este domingo con el sonido de la gaita y el tambor de la alborada, el arranque perfecto para el día más esperado de sus fiestas. Tras la misa solemne cantada por el Coro de Perlora y el Grupo Espolín, la parroquia cogió velocidad. La sesión vermú, amenizada por la fanfarria El Felechu, fue la antesala del epicentro gastronómico del día: la segunda gran parrillada de costillas a la estaca bajo la carpa. Si el sábado por la noche la primera cita sentó en la mesa a cerca de 450 comensales, el domingo la afluencia rozó las 500 personas. Entre las mesas, el ambiente era el de las fiestas "de toda la vida", el de los nacidos y criados en la parroquia que no faltan a la cita.
Allí, disfrutando de una carpa "de lujo", compartían barra José María González, José Luis García, Alberto Pravia y Manuel Ángel Inclán. Aunque el calor apretaba con insistencia, este grupo de amigos lo tenía claro a la hora de buscar alternativas para refrescarse, descartando el gran tobogán de agua entre risas: “Refrescando por dentro, lo demás está hecho”, comentaban vaso en mano.
Y es que la gran atracción de la jornada fue el tobogán acuático, que desde el inicio contó con una larga cola de gente ataviada con sus bañadores para un buen chapuzón con el que despejar el sofocón. Aun así, el calor no hizo descender los ánimos, sino todo lo contrario, empujó a vecinos y visitantes a participar en masa. "La gente vino directamente en bañador para tirarse”, confesó Mónica Menéndez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pillarno.
El balance final de las celebraciones no pudo ser más positivo. Menéndez destacó que las fiestas “han tenido un ambiente estupendo todo el fin de semana”. El ambiente comenzó a caldearse el viernes por la noche con el reparto del tradicional bollo para los socios y las primeras notas musicales. El sábado recogió el testigo la VIII Gran Gymkana Automovilística antes de dar paso a la multitudinaria primera parrillada nocturna. “Las verbenas han sido fabulosas, la gente se lo ha pasado genial”, detalló con orgullo la presidenta de la asociación vecinal, aplaudiendo el ambientazo de las noches principales. El cierre del domingo mantuvo el listón de la mano del partido de fútbol entre solteros y casados por la tarde, seguido por un último baile en la verbena de clausura.
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