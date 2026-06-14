Trece países en la mochila: el colegio El Vallín de Piedras Blancas transforma sus aulas en un viaje por el mundo

Viajar por trece países diferentes, descubrir sus leyendas, bailar sus ritmos y hacer marionetas para entender mejor el mundo sin salir del cole es posible. Con el divertido lema “Leer, Bailar y Volar”, los alumnos del colegio El Vallín participaron estos días en las VI Jornadas de Lenguas y Culturas, una iniciativa que nació de la mano del Día del Libro y que ha transformado las clases en una auténtica fiesta de convivencia.

Tal y como indicaron desde el centro, en un principio, años atrás, el colegio organizaba las actividades contando solo con las familias del propio centro, pero junto Aula de Inmersión Lingüística del instituto La Magdalena de Avilés, el proyecto ha dado un salto y, a través de la interacción directa con el alumnado extranjero, la experiencia es aún más inmersiva. Así lo explicó Lucía Díaz, profesora del Aula de Inmersión Lingüística en La Magdalena, quien afirmó que el objetivo principal es “que los niños conozcan otras culturas, otros países, otros idiomas, otras realidades con las que conviven ellos y conviven nosotros”.

Los alumnos toman la palabra

Durante toda la semana, los estudiantes fueron pasando en grupos por los diferentes talleres. Los grandes protagonistas de estos espacios fueron los propios alumnos del instituto avilesino, quienes, a pesar de los lógicos nervios por expresarse en un castellano que aún están aprendiendo a dominar, derrocharon desparpajo y ganas de compartir. Es el caso de Daría Pin Gil, conocida por todos como Dasha. Esta joven ucraniana se encargó de coordinar el taller de los mapas, un juego donde los escolares debían situar geográficamente las distintas nacionalidades y adivinar a qué país pertenecían los trajes tradicionales. Además, Dasha atrapó la atención de los pequeños desvelando los secretos del Año Nuevo Chino, su calendario y su horóscopo, para terminar narrando la famosa leyenda suiza de Guillermo Tell.

En otra de las aulas se encontraba Adam Zaida. Nacido en Madrid, se trasladó de pequeño a Marruecos y regresó a España a principios de 2025. Adam cautivó a los oyentes relatando la historia de "Isli y Tislit", considerada el "Romeo y Julieta" marroquí, que narra el romance de dos jóvenes que se amaban pero quienes no se les permitía estar juntos. El joven también mostró la ropa tradicional de Marruecos, describiendo sus usos y características; una experiencia con la que, según confesó, él mismo pudo aprender y conectar más profundamente con la cultura de su país.

Por su parte, la directora del colegio castrillonense, Elsa Peña, se mostró "encantada" con la respuesta de los alumnos ante este despliegue de actividades: “Van pasando todos los grupos de primero a sexto por ellas en un par de días. Lo han disfrutado mucho”, aseguró.

El respeto a los mayores también se entrena

Pero en estas jornadas no solo se habló de geografía y folklore, también hubo hueco para aprender a respetar a los mayores. El Ayuntamiento de Castrillón de Servicios Sociales quiso colaborar con el colegio para concienciar sobre el edadismo (discriminación por motivos de edad), contando para ello con la empresa Motiva y la asociación Xurtir.

Noticias relacionadas

Las actividades se adaptaron por edades. Los más pequeños, los de Infantil y los primeros cursos de Primaria, disfrutaron de cuentacuentos coeducativos y fabricaron sus propias marionetas basándose en fábulas. Mientras tanto, los mayores de segundo y tercer ciclo se encargaron de escribir cartas y diseñar murales para reflexionar a fondo sobre esta temática.