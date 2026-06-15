Las escuelas infantiles de Castrillón cierran la primera fase de admisión con 53 nuevos alumnos y 12 en lista de espera
Las direcciones de las escuelinas El Texu y El Carbayo contactarán con las familias entre el 25 de junio y el 3 de julio para formalizar las matrículas
Las listas definitivas de admitidos y no admitidos para el próximo curso en las escuelas de educación infantil de Castrillón ya son públicas. En total, 53 niñas y niños han conseguido plaza en esta primera fase de asignación, mientras que doce se han quedado en lista de espera. A finales de junio, los centros iniciarán los contactos con las familias de los menores admitidos para proceder a la matriculación.
La distribución por centros mantiene un equilibrio casi idéntico entre los dos centros educativos del concejo. La escuela El Texu asumirá la escolarización de veintiséis menores, diez de ellos nacidos en 2026, otros diez en 2025 y seis del año 2024. Por su parte, la escuelina El Carbayo contará con veintisiete nuevos alumnos, de los cuales siete corresponden a nacidos en el presente 2026, doce en el 2025 y ocho en el 2024.
Respecto a las familias que no han obtenido plaza en su primera opción, el reparto de solicitudes denegadas se divide a partes iguales, con seis menores en lista de espera en cada uno de los centros. Esta situación afecta en su mayoría a familias con solicitudes de alumnos no nacidos (cinco en El Texu y tres en El Carbayo).
Calendario de adjudicación secundaria y matrícula
El proceso administrativo continuará el próximo 25 de junio con la publicación de las listas del alumnado adjudicado en el resto de las opciones solicitadas. En esta fecha se reubicará a las familias que indicaron El Texu o El Carbayo como su segunda opción y se configurarán las listas de espera definitivas.
A partir de ese momento, las direcciones de ambos centros infantiles contactarán directamente con las familias admitidas entre el 25 de junio y el 3 de julio para proceder a la formalización de las matrículas.
Para aquellas solicitudes que figuran en el sistema en condición de "no nacido", la organización ha precisado que, en caso de disponibilidad de plaza libre, el trámite de matriculación quedará supeditado y se formalizará una vez que se acredite oficialmente el nacimiento del menor.
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