Fin de semana de fiestas en La Braña con pulpo, parrilladas y orquestas

La Braña calienta motores para tres días de fiesta. Las celebraciones se concentrarán los días 19, 20 y 21 de junio, con un programa que combina romería, música en directo, actividades infantiles y gastronomía popular. El arranque llegará el viernes, a las 20.00 horas, con parrillada y pulpo, antes de una noche de verbena con el Grupo D’Cano y DJ Grand.

El sábado tomará el relevo el público familiar, con espectáculo infantil y juegos populares desde las 17.00 horas. La jornada repetirá después una de las citas centrales del festejo, la parrillada y el pulpo, y desembocará en otra noche musical con Costa Norte y el Grupo Da Silva, encargados de mantener el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

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El domingo quedará reservado para el tramo más tradicional de las fiestas, con alborada de la Banda Tradicional de Gaitas, misa de campaña en el prao de la romería cantada por el Coro Promúsica de Castrillón y sesión vermut con el dúo K-Libre. Por la tarde habrá cañón de espuma para los niños, continuará la música y, a las 19.30 horas, se entregará la botella de vino y el bollo preñao a los socios de las asociaciones de vecinos y jubilados de La Braña, con venta para no socios hasta fin de existencias.