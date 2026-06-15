El servicio de salvamento de Castrillón se despliega por las siete playas del concejo con 31 de los 38 socorristas previstos

Las siete playas de Castrillón ya miran a tierra con la tranquilidad de estar vigiladas. Tras un anticipo del verano que en las últimas dos semanas dejó los termómetros superando los 30 grados y rozando en ocasiones los 35, con los arenales abarrotados, el servicio de salvamento quedó inaugurado de forma diaria e ininterrumpida tras desplegarse seis socorristas en Salinas y San Juan el 1 de junio. El despliegue completo, que dio inicio el pasado sábado 13 de junio con un retén, arranca con el reto de completar la plantilla de socorristas, pero con la garantía de cubrir cada rincón del litoral.

El coordinador del servicio de salvamento de Castrillón, Ignacio Flórez, explicó que, actualmente, las playas cuentan con 31 profesionales contratados de los 38 previstos. Este año, la plantilla aumentó en dos efectivos tras la decisión del Ayuntamiento de reforzar la asistencia con silla anfibia para usuarios con movilidad reducida. Las plazas restantes quedaron vacantes en la primera convocatoria por falta de aspirantes, pero se prevé que en la segunda quincena se cubran los puestos pendientes: "La semana próxima se va a hacer el examen para completar esas plazas que nos faltan", señaló Flórez.

Bandera amarilla en Salinas. / Christian García

La distribución diaria del personal responde a la afluencia y peligrosidad de cada arenal. La dotación fija por jornada asigna seis profesionales a San Juan, entre ocho y nueve a Salinas —dependiendo del día—, cuatro a Bayas, dos a Arnao y otros dos a Santa María del Mar. Los puestos de Bahínas y Munielles dispondrán de un socorrista cada uno.

Por otro lado, el calendario de este año fija el fin de la vigilancia el próximo 8 de septiembre para la mayoría de las playas del concejo. Sin embargo, en Salinas y San Juan el servicio de socorristas permanecerá hasta el 30 de septiembre. Además, durante todo el verano, los socorristas operarán en un horario de 11.30 a 19.30 horas.

Playas vacías y bandera amarilla

Este lunes, el estreno diario coincidió con un giro meteorológico en la costa, con cielos encapotados, temperaturas por debajo de los 25 grados y bandera amarilla. Con las arenas vacías y el agua cedida a los surfistas, los pocos que iban con intención de bañarse acabaron dejando las cosas en el coche para limitarse a pasear.

Celso Riesgo, en Salinas. / Christian García

Entre ellos estaba Celso Riesgo, un vecino de Raíces que suele bañarse cerca de La Peñona -donde recuerda antaño había trampolines-. Muy precavido desde niño, Riesgo admitió que los días previos de calor extremo le dieron ganas de marcharse a casa, algo que "nunca" le había pasado, y celebró el despliegue de los socorristas: "Ahora se está con más tranquilidad gracias a los socorristas, pero siempre hay que tener precaución".

Esa confianza la comparte Noelia Rodríguez, una ovetense a la que el cambio de tiempo sorprendió, pero que vio con satisfacción: "Esto es Asturias y el calor de estos días no era normal". Rodríguez destacó que los socorristas "siempre están llamando la atención para evitar peligros", una estampa que corroboró Iván Ramos, vecino de Salinas en su primer día de playa, quien observó "mar picada y zonas de baño muy acotadas" con los efectivos "detrás de la gente constantemente".