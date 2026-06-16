Castrillón se prepara para el III Torneo de Rugby Inclusivo del CAI La Unión: "Estamos deseando saltar a la arena

La arena de la playa de Salinas volverá a ser el escenario donde el deporte volverá a romper barreras. El salón de plenos del Ayuntamiento de Castrillón se ha llenado este martes de emoción para presentar el III Torneo de Rugby Inclusivo La Unión, una cita que se consolida en el calendario y que promete llenar la costa asturiana de compañerismo, placajes y, sobre todo, muchas ganas de ganar.

La cita tendrá lugar el próximo 27 de junio a partir de las 11.30 horas. El evento está organizado por el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) La Unión de Salinas con el respaldo fundamental del Ayuntamiento de Castrillón, la Federación de Rugby del Principado de Asturias, el Belenos de Avilés y Rugby Playa Salinas. Fiel a la tradición de este deporte, el pitido final no marcará el término de la jornada, ya que todos los participantes disfrutarán del esperado "tercer tiempo", un espacio de hermandad para celebrar los valores del deporte en grupo.

Un instante de la presentación del torneo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castrillón. / Christian García

El acto de presentación contó con una amplia representación institucional y deportiva. El alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y la concejala de Turismo y Festejos, Marian Carbajal, arroparon a la delegación del CAI, con representación de casi la mitad de los usuarios del centro y la práctica totalidad de la plantilla del equipo de rugby. Así, las ganas de que empiece el torneo se hicieron notar en el ambiente. “Estamos deseando saltar a la arena para jugar”, confesó con entusiasmo uno de los integrantes del equipo.

La gratitud fue el hilo conductor de los discursos. Carmen Sellan, directora de La Unión, aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de agradecimiento a los profesionales del centro por su dedicación diaria. Por su parte, los propios usuarios de La Unión tomaron la palabra para leer un discurso de agradecimiento hacia el Ayuntamiento por su implicación en el torneo. El Alcalde recogió el guante asegurando que el día del torneo estará "pegado a la barandilla" para animarles, al tiempo que ensalzó al CAI como un ejemplo constante de dinamización del concejo a través de este tipo de actividades anuales.

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Próxima parada: A Coruña

La agenda del equipo de rugby de La Unión viene cargada de alicientes. Antes del gran día en Salinas, la plantilla pondrá rumbo a Galicia este mismo viernes 19 de junio para participar en un torneo de rugby a los pies de la emblemática Torre de Hércules. El equipo competirá durante la jornada del sábado y regresará a casa el domingo, en lo que supondrá el viaje de preparación perfecto para llegar en plena forma a la gran cita en su playa de Salinas.