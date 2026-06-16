El Ferrota abre la puerta a la Copa del Rey
El campo del Hispano acogerá la fase final de la Copa Asturfútbol, con once equipos confirmados y una plaza aún pendiente del desenlace del Caudal
El Ferrota ya calienta motores para una de las citas más atractivas del verano futbolístico asturiano. El campo del Hispano, en Piedras Blancas, acogerá la fase final de la Copa Asturfútbol, la competición que pone en juego una plaza en la previa de la Copa del Rey y que ofrece a los equipos regionales la posibilidad de medirse posteriormente a clubes del fútbol profesional.
La relación de participantes reúne a varios de los conjuntos llamados a pelear por el protagonismo en la próxima temporada. Estarán los tres descendidos de Tercera Federación, el Tuilla, el Titánico y el Navarro, además del propio Hispano como anfitrión. También competirán el Ribadesella, el San Claudio, el TSK Roces, el Puerto de Vega, el Valdesoto, el Vallobín y la Universidad de Oviedo.
El torneo mantiene todavía una incógnita abierta. La última plaza dependerá de lo que ocurra con el Caudal en la vuelta de la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda RFEF. Si el conjunto mierense consigue remontar y subir de categoría, el puesto será para el Europa de Nava. En cambio, si el ascenso se escapa y el Caudal permanece donde está, el beneficiado será el Lenense, que accedería a la competición.
La Copa Asturfútbol llega además con el recuerdo aún reciente de la histórica trayectoria del Puerto de Vega, vencedor de la pasada edición. El conjunto del Occidente logró el billete para la Copa del Rey y terminó protagonizando uno de los partidos más especiales de su historia al enfrentarse al Celta de Vigo. Un precedente que aumenta el atractivo de un torneo que vuelve a convertir el sueño copero en un objetivo real para los clubes modestos del fútbol asturiano.
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