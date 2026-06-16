Trasladan al Hospital San Agustín a una mujer tras sufrir una parada respiratoria en Piedras Blancas
La afectada, de unos 60 años, se habría desvanecido en un establecimiento de hostelería de la calle Ramiro I, donde fue atendida por una agente de la Policía Local de Castrillón y un técnico de ambulancias, quienes le practicaron una reanimación cardiopulmonar durante unos veinte minutos
Una mujer de unos 60 años de edad fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario San Agustín tras sufrir una parada respiratoria este mismo martes mientras se encontraba en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Ramiro I, en Piedras Blancas. El suceso requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia y de la Policía Local de Castrillón. Tal y como señalaron fuentes consultadas, efectivos policiales cooperaron en las maniobras de reanimación junto a los técnicos sanitarios.
El incidente se registró en torno a las 13.20 horas, momento en el que la Policía recibió un aviso telefónico alertando de la situación de la víctima. Tal y como señalaron fuentes policiales, la mujer habría padecido un desvanecimiento inicial antes de entrar en parada. Ante la urgencia de la situación, una agente de la Policía Local se desplazó en primera instancia y en solitario hasta el local para prestar el auxilio inmediato.
Una vez en el punto, la agente y el técnico de la ambulancia desplazada por los servicios sanitarios trabajaron en estrecha coordinación para practicar a la afectada las maniobras de reanimación respiratoria. Según explicaron los portavoces de la Policía Local, las tareas de estabilización se prolongaron durante aproximadamente veinte minutos, tras los cuales la paciente pudo ser evacuada en ambulancia hacia el hospital avilesino. Desde la Policía Local confirmaron que por el momento no ha trascendido la evolución clínica de la mujer, sobre cuyo estado de salud tienen previsto interesarse formalmente durante la jornada de mañana.
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