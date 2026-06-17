Abierto el plazo de inscripciones para los servicios de comedor y apertura temprana en las escuelas de Castrillón: estos son los precios, plazos y bonificaciones

El Ayuntamiento de Castrillón ya ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para los servicios de comedor escolar y de apertura temprana para el próximo curso escolar. Las familias interesadas deberán realizar el trámite preferentemente a través de la Sede Electrónica municipal, aunque el Consistorio también mantendrá habilitada la atención presencial para quienes necesiten asistencia, tanto en el Registro Municipal como en el Registro Auxiliar de Servicios Sociales.

La oferta de conciliación distribuye sus prestaciones según el centro educativo. El servicio de apertura temprana estará disponible en los colegios Maestros José Luis García Rodríguez "Campiello", El Vallín, Infanta Leonor, Manuel Álvarez Iglesias, Castillo Gauzón y en las aulas de Pillarno y Naveces del CRA Castrillón-Illas. Por su parte, el servicio de comedor se limitará a los centros El Vallín, Infanta Leonor, Manuel Álvarez Iglesias y Castillo Gauzón. Para aquellas familias con hijos matriculados en diferentes colegios incluidos en el programa, tan solo será necesario presentar una única solicitud que agrupe a todos los menores.

Precios y bonificaciones

En cuanto a las tarifas del comedor, el precio fijado para los usuarios habituales que asistan todos los días lectivos del mes será de 4,5 euros diarios, mientras que para los comensales esporádicos la tasa queda fijada en 5 euros por jornada. No obstante, se contemplan una serie de bonificaciones y exenciones económicas vinculadas al nivel de ingresos de la unidad familiar, así como un descuento del 20% aplicable a partir del segundo hermano. Por su parte, el coste diario del servicio de apertura temprana se ha fijado en 2,62 euros para la modalidad que incluye desayuno y en 1,96 euros sin desayuno. Las bonificaciones de ambos pueden ir desde el 25 por ciento hasta el 100 por ciento.

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Plazos y tramitación

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de agosto para los alumnos que se incorporen en el mes de septiembre. Quienes opten por iniciar el servicio en octubre o en meses posteriores dispondrán hasta el día 25 del mes previo a la incorporación deseada. Finalmente, desde el Consistorio se recuerda que, una vez formalizada y aceptada la inscripción institucional, las familias deberán completar obligatoriamente el alta de los escolares a través de la aplicación móvil Menulink para la gestión efectiva del servicio.