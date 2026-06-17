Adiós a los columpios rotos en Castrillón: el Ayuntamiento renovará los parques infantiles de las zonas rurales del concejo

Los niños de las zonas rurales de Castrillón estrenarán pronto parques nuevos. El Ayuntamiento ha solicitado una subvención al Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón para dar un lavado de cara integral a los parques de La Braña, Teboyas y Pulide, los cuales se encuentran actualmente muy deteriorados. El proyecto cuenta con un presupuesto de 130.253 euros (IVA incluido) y las obras se ejecutarán en un plazo de tres meses una vez las máquinas entren a trabajar sobre el terreno.

El objetivo, explicó el Ayuntamiento, es eliminar el peligro de las instalaciones actuales y adaptarlas a las normativas de seguridad. Para ello, las reformas se han diseñado bajo tres premisas claras: accesibilidad para que ningún niño se quede sin jugar, materiales sostenibles -plásticos reciclados y maderas certificadas- y diseños adecuados a los tiempos actuales. Una vez finalizados los trabajos, los parques infantiles serán revisados para certificar que los nuevos espacios son cien por ciento seguros.

Nuevas estructuras y suelos de caucho en La Braña y Teboyas

En el parque de La Braña se retirarán los columpios averiados para instalar una moderna torre de juegos con tobogán y rampa de escalada, un columpio doble y un muelle. El gran cambio estará en el suelo: la superficie actual se sustituirá por un pavimento continuo de caucho para amortiguar las caídas y evitar lesiones. Además, se colocarán tres bancos de plástico reciclado y dos papeleras.

Por su parte, el área de Teboyas crecerá hasta los 85 metros cuadrados para que los juegos tengan más espacio de separación. La obra incluirá una rampa de acceso, el asfaltado de 321 metros cuadrados de los alrededores y un nuevo vallado de seguridad alrededor del parque. Este espacio contará también con una torre de juegos, un muelle, una fuente de agua adaptada y conservará uno de los columpios actuales.

Juegos de madera integrados en la naturaleza de Pulide

El planteamiento para el área recreativa de Pulide es completamente diferente, con la intención de su integración en el paisaje. En lugar de levantar estructuras de hormigón o colores estridentes, los nuevos elementos se colocarán directamente sobre el césped actual para minimizar el impacto visual. Los juegos elegidos son una barra de equilibrio y un puente oscilante, ambos fabricados con madera orgánica que se integrará perfectamente en el entorno.

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Una segunda fase para el resto del concejo

Esta batería de mejoras en los pueblos de Castrillón es solo el primer paso. En paralelo a esta ayuda, el Ayuntamiento está rematando un plan global para arreglar los parques infantiles del resto del municipio. Este segundo proyecto se financiará con fondos municipales y el equipo de gobierno prevé sacar los documentos a licitación pública en las próximas semanas para que las empresas comiencen a presentar sus ofertas.