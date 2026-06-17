Piedras Blancas se convierte este fin de semana en la capital asturiana de la hortensia y el paisajismo

El Polideportivo Municipal de Piedras Blancas acoge los días 20 y 21 de junio la VIII Exposición Nacional de Flores de Hortensia y Paisajismo. La apertura oficial tendrá lugar el sábado a las doce del mediodía con un acto inaugural que contará con la presencia de autoridades locales y representantes de los ayuntamientos vecinos. A partir de ese momento, el público podrá acceder de forma totalmente gratuita a la exposición de una gran variedad de flores procedentes de concejos de toda Asturias, como Luarca, Pravia, Gijón, Oviedo o Cudillero, además de las aportaciones de los propios vecinos de la zona. El recinto abrirá sus puertas el sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, mientras que el domingo el horario será de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Organizado por la Concejalía de Igualdad, Juventud y Familia del Ayuntamiento de Castrillón, el evento cuenta con la estrecha colaboración de la asociación Castrillón para Todos-Amigos del Camino de Santiago, la agrupación de comercios locales Castricom y Caja Rural.

Bajo el lema "La Hortensia en el Camino de Santiago", el programa de este año destaca por la programación de charlas y coloquios de divulgación técnica y cultural. Las ponencias del sábado se desarrollarán de 17.00 a 19.00 horas de la mano del fotógrafo Juanjo Arrojo, quien presentará una muestra fotográfica sobre la hortensia en Asturias, el ingeniero agrícola Fernando Hortelano y el paisajista Rafael Ovalle, este último reconocido experto en botánica vinculado a los emblemáticos Jardines de Fonte Baixa de Luarca. Como principal novedad de esta edición, la Asociación Castrillón para Todos presentará el libro "Hortensias y flora asturiana en el Camino de Santiago", una obra donde la ruta jacobea es protagonista a través de los ojos de "Camino", una hortensia que relata sus vivencias a lo largo del trayecto.

El ciclo de conferencias continuará el domingo, también en horario de 17.00 a 19.00 horas. En esta segunda jornada, el protagonismo recaerá en las intervenciones del divulgador botánico José Manuel Alba y el aficionado Miguel Llana Valdés, quienes compartirán sus conocimientos con los asistentes y mantendrán el debate abierto hasta el cierre de la exposición.

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Además de la vertiente formativa y expositiva, la cita contará con el aliciente de varios sorteos patrocinados por los comercios colaboradores para dinamizar las jornadas. Los asistentes podrán optar a hortensias cedidas por Flores Leymar de Piedras Blancas y la Floristería Campo de Fiori de Salinas. Por su parte, Castricom sorteará el domingo por la tarde, mediante llamada telefónica, un total de cinco bonos de compra valorados en veinte euros cada uno para canjear en los establecimientos del concejo.