Las banderas azules ya ondean en dieciséis playas de Asturias, dos más que el año pasado: "Detrás de ellas hay trabajo, inversión y convicción"

Bajo un cielo plomizo típico asturiano con el golpeo de fondo de unas olas surcadas por varios surfistas, la playa de Salinas se convirtió este jueves en el epicentro de la gestión ambiental de la costa del Principado. La bahía castrillonense acogió el acto regional de entrega de las Banderas Azules 2026, una jornada que culminó con el izado oficial de la enseña en la propia playa. Este año, Asturias celebra un balance especialmente positivo al incrementar su nómina hasta los 16 arenales distinguidos por su calidad ambiental, seguridad y accesibilidad, lo que supone dos más que el verano anterior.

Como Ayuntamiento anfitrión del evento, Castrillón tuvo un protagonismo doble al revalidar los títulos de sus playas de Arnao, Salinas y Santa María del Mar, además de los diplomas de sus centros azules, el Museo de la Mina de Arnao y el Museo de Anclas Phillippe Cousteau. Marian Carbajal, concejala de Turismo y Festejos de Castrillón, admitió que acoger el acto era "un honor" y reivindicó el valor de estas enseñas: "Tener este certificado en las playas supone dar esa garantía al usuario, al visitante, al turista, al vecino, de que pues estas playas, estos centros y demás, pues cumplen todos esos requisitos, que no son pocos", aseguró Carbajal, que recalcó que la bandera de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) es "toda una garantía".

El concejo más azul de Asturias

Durante la apertura institucional desde la terraza del establecimiento Ewan, el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, reivindicó con orgullo que su municipio es "el concejo más azul de Asturias" gracias a un litoral conectado por una senda costera que enlaza los monumentos naturales de la costa castrillonense. Alonso repasó el valor geológico del territorio, destacando la singularidad de Arnao, que alberga desde yacimientos de fósiles marinos hasta la primera explotación minera subterránea bajo el mar de Europa. El regidor municipal afirmó que el galardón no es un premio cualquiera, sino "un compromiso que hay que revalidar año tras año con trabajo, con inversión y con convicción".

En representación del Gobierno del Principado, la responsable del área de turismo, Tatiana González enmarcó estos galardones dentro del 40.º aniversario de la marca "Asturias Paraíso Natural". González defendió que las banderas reivindican un modelo basado en la calidad, la gestión y la experiencia, y recordó un informe de Greenpeace que avala que la costa asturiana "es una de las mejor conservadas". Asimismo, la responsable autonómica destacó la importancia de la red de centros y recursos culturales para diversificar y equilibrar el turismo en el territorio, concluyendo que estos distintivos "refuerzan lo que ya sabemos, que Asturias es un destino que cuida lo que somos".

Dos banderas más que el año pasado

Para el presidente de Adeac, José Palacios, el balance global de 16 enseñas distribuidas en 10 municipios confirma que "Asturias está de enhorabuena, dos banderas azules más que el año pasado". Palacios fue tajante al desvincular estos galardones de un fin meramente turístico, elevándolos a la categoría de derechos fundamentales. "Siempre insisto en que los criterios de las banderas azules se basan en derechos de los ciudadanos, derechos a la calidad excelente del agua en el mar, derecho a que se cumpla la legislación vigente, derecho a que haya accesibilidad", concluyó el presidente de la asociación, quien situó la educación ambiental y la seguridad como pilares básicos de unos reconocimientos que, a escala nacional, vuelven a situar a España a la cabeza del ranking mundial con un récord histórico de 677 distinciones.

La llegada de los nuevos galardones al Occidente fue otra de las grandes noticias de la edición de este año. Por un lado, la regidora de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, celebró la bandera otorgada a la playa de Porcía, la cual catalogó como "un maravilloso reconocimiento". Por otro lado, Navia duplicó su éxito al sumar la bandera de su playa urbana y la del Museo de las Historias del Mar de Puerto de Vega a sus distinciones previas. Su alcaldesa, Ana Isabel Fernández, explicó que este año han "ido a más" y se mostró "satisfecha", puesto que esto "pone el trabajo que se hace para el mantenimiento de este tipo de recursos".

Todas las banderas azules

El mapa asturiano de banderas azules se completa con el mantenimiento de los galardones en Arnao (Castropol); Penarronda (Castropol-Tapia de Casariego); Concha de Artedo (Cudillero); Aguilar (Muros de Nalón); Frejulfe (Navia); Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca (Valdés), y La Ñora y Rodiles (Villaviciosa). En el apartado náutico, el puerto deportivo de Gijón conserva la única enseña de la comunidad, mientras que la red de centros azules mantiene al Centro Oceanográfico en Gijón junto al Bosque Jardín de la Fonte Baxa y el Museo del Calamar Gigante en Luarca y los dos de Castrillón. La única pérdida del año se localizó en Gozón, al caerse de la lista el Centro de Visitantes de Peñas.