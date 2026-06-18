El Club Isla de la Deva de Castrillón planta cara a la aristocracia mundial del tenis de mesa en Corea del Sur
Los jugadores del club castrillonense, defendiendo los colores de la selección española, completaron una exigente andadura en el país donde este deporte se hizo olímpico
El Club Isla de la Deva ha dejado su huella en la cuna mundial del tenis de mesa. Sus jugadores Leopoldo Álvarez y Miguel Ángel Valle han completado una notable andadura en el Campeonato del Mundo de Veteranos (WMC Gangneung 2026), un torneo que ha reunido en Corea del Sur a la "aristocracia" de esta disciplina. Defendiendo los colores de la selección española y el orgullo de su club, los asturianos lidiaron con la presión de una cita de enorme nivel y un despliegue físico brutal.
En la categoría individual MS45, Leopoldo Álvarez afrontó una exigente fase de grupos. Tras encajar derrotas consecutivas ante el hongkonés Wong Kwok Ming por un rotundo 0-3 y frente al neerlandés Aloysius Van der Heijden por 1-3, se despidió de la ronda inicial firmando un ajustadísimo 2-3 en un disputado duelo contra el checo Vlastislav Kureš. Ya en el cuadro de consolación, Álvarez reaccionó con solidez para imponerse al italiano Guido Nicolò De Luca por 3-1, aunque su camino terminó en los dieciseisavos de final tras caer 1-3 ante otro representante de la República Checa, Kamil Barták, en un choque condicionado por los errores no forzados.
Por su parte, Miguel Ángel Valle compitió en la modalidad MS55, donde logró el billete al cuadro principal gracias a un juego muy consistente en la primera fase. En su andadura se cruzó con rivales de enorme entidad, destacando un espectacular enfrentamiento ante el reconocido jugador ruso Maxim Shmyrev. Sin embargo, Valle terminó despidiéndose de la competición individual tras plantar cara al alemán Carsten Jung en un partido muy batallado que se decantó del lado germano por 1-3.
La aventura por parejas dejó sensaciones encontradas para la expedición. Valle, formando tándem con Juan Arturo Castro, no consiguió acceder al cuadro final de dobles y se despidió en la consolación al caer por 1-3 ante los japoneses Nobuyuki Abe y Tatsuo Kaneko. La gran alegría en esta modalidad la firmó Leopoldo Álvarez, quien junto al polaco Bartosz Prazmo logró clasificarse para el cuadro final de +45, situándose oficialmente entre las 32 mejores parejas del planeta.
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