Cuatro detenidos por agredir a una mujer transexual en Castrillón: libertad para todos los investigados y diligencias abiertas por lesiones
La víctima sufrió graves lesiones craneoencefálicas y la instrucción estudiará si los hechos presentan indicios suficientes para ser considerados también un delito de odio
La Guardia Civil detuvo a cuatro personas por la agresión sufrida por una mujer transexual en Castrillón el pasado mes de enero. La víctima padeció graves lesiones craneoencefálicas y policontusiones tras un episodio que, supuestamente, habría tenido carácter grupal y que obligó a mantener abierta una compleja investigación durante cerca de seis meses, según fuentes consultadas por este periódico.
Los agentes practicaron dos detenciones en abril y completaron la operación ayer con el arresto de otros dos sospechosos, todos ellos con residencia en Castrillón. Los dos últimos detenidos fueron puestos este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, que dirige las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.
A los cuatro investigados se les atribuye inicialmente un presunto delito de lesiones, aunque la calificación jurídica podría modificarse durante la instrucción si se aprecian indicios de un posible delito de odio. Tras prestar declaración, quedaron en libertad, sin medidas cautelares, aunque continúan investigados, unidos a la causa y obligados a comparecer ante la jueza cuando sean requeridos. La investigación sigue abierta para determinar si hubo más participantes en la agresión.
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