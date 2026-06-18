La pesca submarina vuelve a reunir a los mejores equipos de Asturias en la costa de Castrillón
El XXIII Memorial Emilio-Pablo congregará este sábado a deportistas de distintos clubes en una prueba entre Artedo y Salinas que concluirá con la donación solidaria de las capturas a ONG´s de la comarca
El Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas (G.E.A.S.) celebrará el próximo 21 de junio el XXIII Campeonato Memorial Emilio-Pablo de Pesca Submarina, una cita ya consolidada en el calendario de las actividades subacuáticas asturianas y que mantiene vivo el homenaje a dos compañeros del club fallecidos mientras practicaban esta modalidad. La prueba, que el G.E.A.S. organiza desde hace 25 años, estará abierta a clubes interesados en participar y se disputará por equipos en embarcación.
La competición tendrá como punto de partida San Juan de la Arena, donde los participantes se concentrarán a las 8.00 horas en la rambla antes de dirigirse a la bocana del puerto. El campeonato comenzará a las 9.00 horas y se prolongará durante cinco horas, hasta las 14.00, con una zona de prueba comprendida entre la Concha de Artedo y la Peñona de Salinas. Durante ese tiempo, los equipos tratarán de lograr el mayor número de capturas conforme al desarrollo habitual de este tipo de pruebas deportivas.
Tras la finalización de la competición, la actividad se trasladará a la Plaza de Europa de Piedras Blancas, donde a las 16.30 horas se realizará el pesaje de las capturas, la proclamación de los vencedores y la entrega de trofeos y material deportivo donado por comercios colaboradores. El campeonato conservará además su vertiente solidaria, ya que todas las especies capturadas serán donadas posteriormente a ONG´s de la zona.
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