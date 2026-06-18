La pesca submarina vuelve a reunir a los mejores equipos de Asturias en la costa de Castrillón

El Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas (G.E.A.S.) celebrará el próximo 21 de junio el XXIII Campeonato Memorial Emilio-Pablo de Pesca Submarina, una cita ya consolidada en el calendario de las actividades subacuáticas asturianas y que mantiene vivo el homenaje a dos compañeros del club fallecidos mientras practicaban esta modalidad. La prueba, que el G.E.A.S. organiza desde hace 25 años, estará abierta a clubes interesados en participar y se disputará por equipos en embarcación.

La competición tendrá como punto de partida San Juan de la Arena, donde los participantes se concentrarán a las 8.00 horas en la rambla antes de dirigirse a la bocana del puerto. El campeonato comenzará a las 9.00 horas y se prolongará durante cinco horas, hasta las 14.00, con una zona de prueba comprendida entre la Concha de Artedo y la Peñona de Salinas. Durante ese tiempo, los equipos tratarán de lograr el mayor número de capturas conforme al desarrollo habitual de este tipo de pruebas deportivas.

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Tras la finalización de la competición, la actividad se trasladará a la Plaza de Europa de Piedras Blancas, donde a las 16.30 horas se realizará el pesaje de las capturas, la proclamación de los vencedores y la entrega de trofeos y material deportivo donado por comercios colaboradores. El campeonato conservará además su vertiente solidaria, ya que todas las especies capturadas serán donadas posteriormente a ONG´s de la zona.