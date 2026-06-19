La agresión a una mujer transexual en Castrillón llegará a la próxima comisión de Interior del Ayuntamiento

Izquierda Unida llevará a la comisión de Interior del próximo lunes la agresión sufrida por una mujer transexual en Castrillón el pasado mes de enero, un caso por el que la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y que se encuentra en fase de instrucción judicial. La formación quiere conocer qué información obra en poder del Ayuntamiento y qué medidas se contemplan ante unos hechos que considera de extrema gravedad, tanto por la entidad de las lesiones sufridas por la víctima como por la posibilidad de que la instrucción acabe apreciando indicios de un delito de odio.

Desde IU subrayan su rechazo "total" a cualquier forma de violencia, discriminación, transfobia o agresión motivada por la identidad de género, la orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal. El grupo condena los hechos y advierte de la necesidad de que las instituciones no los traten como episodios aislados, sino como señales de alerta ante un clima social que, a su juicio, exige respuestas firmes, prevención y acompañamiento a las víctimas. "No cabe ningún tipo de tolerancia ante estas conductas", sostienen desde la formación.

La pregunta de IU se produce, además, después de que el grupo ya se interesase en anteriores comisiones por la presencia de vecinos de Castrillón vinculados a los "Whiteboys", la mayor banda juvenil de ultraderecha de Asturias, desarticulada por la Policía Nacional el pasado mes de mayo. La organización, con presencia en Castrillón, Oviedo, Gijón y Avilés, estaba integrada por 19 personas, entre ellas cuatro menores, y habría organizado "cacerías", agresiones y ataques violentos contra colectivos vulnerables, según la investigación policial.

IU insiste en que corresponde a las fuerzas de seguridad y a la autoridad judicial esclarecer los hechos, pero defiende que las administraciones locales deben implicarse en la prevención de la violencia ultra, la defensa de la convivencia y la protección efectiva de las personas LGTBI+.

Siguen las reivindicaciones de los colectivos

Llar Trans se sumó este viernes a las quejas de XEGA, la Asociación de personas LGTBI+ de Asturias, para exigir una respuesta contundente ante la agresión y reclamar más recursos frente a la violencia y la discriminación. Los colectivos alertan de que estos episodios no son excepcionales y de que muchas situaciones de acoso, amenazas o agresiones no llegan siquiera a denunciarse, por lo que la realidad sería mucho más amplia de lo que reflejan las estadísticas oficiales.

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"Estas cosas ocurren todas las semanas, debería avergonzar a la sociedad asturiana que se vivan este tipo de episodios en nuestra región", señalaron desde Llar Trans. En ese contexto, insistieron en la necesidad de acelerar la aprobación de la Ley LGTBI de Asturias, al considerar que "urge tomar medidas" para combatir la discriminación y proteger a las víctimas. "Solamente se ve la punta del iceberg", advirtieron, reclamando más herramientas educativas, preventivas y de acompañamiento para frenar unos comportamientos que consideran incompatibles con una sociedad democrática e inclusiva.