Luz verde a la construcción de 32 viviendas nuevas a cinco minutos de la playa de Salinas

Acelerón en materia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castrillón. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia para la construcción de un edificio nuevo de 36 viviendas en Raíces Nuevo, ubicado en la calle Juan de Austria. Su presupuesto roza el millón de euros. Además, se ha dado luz verde a la creación de una nave destinada a almacén agrícola en Llodares y al desarrollo industrial de La Cruz de Illas.

El edificio de Raíces Nuevo, ubicado en el número 21 de la calle Juan de Austria, contará con 32 viviendas nuevas, 16 en la primera fase y otras tantas en la segunda. Cuenta con un presupuesto de ejecución material que asciende a 913.563 euros y dispondrá de un plazo de ejecución de 24 meses. Al encontrarse la parcela afectada por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Asturias, la autorización cuenta con el preceptivo informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La constructora tiene planeada, además, la creación de locales comerciales, garajes y trasteros.

Treinta y dos nuevas viviendas en Raíces Nuevo

En el ámbito rural, se ha aprobado la licencia para la construcción de una nave destinada a almacén agrícola en la localidad de Llodares. Ligada a este expediente, la Junta de Gobierno ha aceptado la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Castrillón de una superficie de 90,59 metros cuadrados de terreno. Estos suelos, situados en el exterior del cierre de la finca objeto de la obra, se incorporarán de forma inmediata al dominio público viario municipal para la mejora de los accesos de la zona.

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Además, se ha dado el visto bueno definitivo al convenio urbanístico de gestión para la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente al estudio de implantación de nave y oficinas promovido por la empresa Ferquiastur en el sector de La Cruz de Illas. Tras haber finalizado el periodo de información pública sin que se presentara ninguna alegación, se ha validado el convenio y ratificado el ingreso de 17.899 euros por parte de la empresa en las arcas municipales. Este importe se integrará en el patrimonio público de suelo del Ayuntamiento de Castrillón para futuras actuaciones de interés social y ordenación del territorio.