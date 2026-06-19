"Pasa porque es una mujer trans": el colectivo LGTBI+ denuncia que la agresión de Castrillón refleja una realidad que sigue presente en Asturias

Libertad sin medidas cautelares. Esa fue la decisión de la titular del juzgado número 4 de Avilés, ayer en fuciones de guardia, para dos de los detenidos por una agresión a una mujer transexual el pasado mes de enero en Castrillón. Los arrestos fueron fruto de una operación de la Guardia Civil que ya se había traducido en otras dos detenciones con idéntico resultado hasta el momento: la libertad con la obligación de personarse en dependencias judiciales si así se les requiere. A los cuatro se les atribuye inicialmente un presunto delito de lesiones, aunque la calificación jurídica podría modificarse durante la instrucción si se aprecian indicios de un posible delito de odio. Desde asociaciones en defensa del colectivo LGTBI+ pidieron ayer justicia para la víctima: "Esto solo sucede por ser mujer trans".

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de enero en Castrillón. Fuentes de la Guardia Civil aseguraron ayer a este periódico que la víctima presentó un parte de lesiones grave fruto de la presunta agresión. El suceso derivó en la apertura de una investigación de la Benemérita, que fructificó en estos cuatro arrestos. Al menos uno de los dos últimos detenidos se declaró ayer inocente ente la jueza.

Estos hechos han conmocionado al colectivo LGTBI+ de la región. Desde XEGA, una de los colectivos más multitudinarias de la región en defensa de los colectivos LGTBIAQ+, reclaman que la investigación "llegue hasta el final" y que "se garantice el acompañamiento integral a la víctima durante todo el proceso judicial". Además, desde la organización explican que, cuando una víctima decide denunciar una agresión de estas características, el primer paso es activar una red de apoyo que vaya más allá de la asistencia legal. "Hay dos caminos. Si hizo la denuncia, lo primero es ponerla en contacto con una abogada para orientarla durante todo el procedimiento y ofrecerle también asesoramiento psicológico", señalan desde XEGA. El colectivo insiste en que este tipo de situaciones dejan una profunda huella emocional. "Entendemos que una agresión necesita un seguimiento emocional, aunque sean un par de sesiones, y ofrecerle el acompañamiento necesario. Suelen ser procesos bastante largos", añaden.

La asociación considera además que el caso de Castrillón evidencia que la discriminación hacia las personas trans sigue siendo una realidad cotidiana pese a los avances legislativos de los últimos años. "Son cosas que pasan porque es una mujer trans. Es un claro ejemplo para quienes dicen que las personas LGTBI gozan de todos los derechos", sostienen desde la entidad. La posible incorporación de un delito de odio a la causa durante la instrucción judicial es uno de los aspectos que el colectivo observa con especial atención, aunque recuerda que será la investigación la que determine finalmente las circunstancias concretas de lo ocurrido.

Veintiséis en lo que va de año

XEGA advierte de que este episodio no constituye un hecho aislado dentro del Principado de Asturias. Según los datos que maneja la asociación, en Asturias se han contabilizado ya veintiséis agresiones LGTBIfóbicas en lo que va de año. "Estamos hablando de una cifra muy preocupante", indican. El colectivo subraya además que la violencia contra las personas LGTBI+ se manifiesta en múltiples espacios de la vida cotidiana. "Se da en todos los ámbitos: en el familiar, en el festivo, en el laboral y también en la calle", explican, alertando de que muchas agresiones ni siquiera llegan a denunciarse por miedo o desconfianza en el sistema.

La operación desarrollada por la Guardia Civil permitió detener inicialmente a dos sospechosos durante el pasado mes de abril y culminó esta semana con otros dos arrestos. Los cuatro investigados, todos ellos residentes en Castrillón, están siendo investigados inicialmente por un presunto delito de lesiones. Tras comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés quedaron en libertad, sin medidas cautelares, aunque continúan vinculados a la causa y deberán comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial. Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para determinar el alcance exacto de la agresión y la posible participación de más personas.

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Para el movimiento asociativo LGTBI asturiano, la respuesta institucional y judicial que se dé a este caso será observada con especial atención. Las organizaciones recuerdan que la denuncia y la persecución de las agresiones constituyen herramientas fundamentales para combatir la LGTBIfobia, pero consideran igualmente necesario reforzar la prevención, la educación y la sensibilización social. "Cada agresión tiene consecuencias físicas y emocionales muy importantes para quien la sufre. Por eso es tan importante que las víctimas sepan que no están solas y que existen recursos especializados para acompañarlas durante todo el proceso", concluyen desde XEGA.