La sidra en Castrillón (I)

Castrillón ta asitiáu na mariña central d'Asturies, foi tradicionalmente un conceyu de marcada vocación agrícola. Más de la metá de la so superficie destinóse históricamente a tierres de llabor, praos y espacios forestales, demientres que los principales núcleos urbanos (Piedrasblancas, Salinas y Raíces) fueron centrando la so economía nos servicios y la industria. Nos últimos años, el turismu convirtióse nun sector cada vez más importante.

Los llagares

Unos cuantos llagares chapicaben el mapa castrillonense. Ente ellos merecen citase el llagar d'Eliseo, en Moire; el de Ca Casín, en La Torre; el de Ca Aquilino, en Santiago del Monte; el de José Manuel, en Piedrasblancas; en Peñarréi el llagar de Ca Celesto y el de Luis Cuervo; en Teboyas el d'Ángel Campa y el de Ca Ferreirín y en Las Bárzanas el d'Andrés el Gallego.

Estos llagares son una muestra de la importancia que tuvo la producción de sidra nel conceyu de Castrillón dende finales del sieglu XIX hasta mediaos del XX. Foi una actividá económica y social de gran altor que, cola tresformación de la sociedá rural y los cambios nos moos de vida, foi perdiendo puxu, anque dalgunos d'estos llagares familiares, como los de Peñarréi y Teboyas, siguieron venceyaos a la producción sidrera anque con instalaciones más modernes y maquinaria que facilita muncho’l procesu,

Dalgo d'historia

El llagar d'Eliseo ye ún de los más antiguos de los que se tien memoria nel conceyu. Desconozse la fecha exauta de la so construcción, anque se sabe que yá esistía nel sieglu XIX. Nun primer momentu taba asitiáu en Moire d'Arriba, onde naciera Constantino del Busto, alma d’esta esplotación sidrera. Cuando la familia se treslladó a vivir a Moire d'Abaxo, desmontaron el llagar y lleváronlu pa la nueva casa.

Constantino morrió en 1946, a los sesenta y ocho años y cola so muerte llegó tamién, práuticamente, el final de la esplotación del llagar. El so fíu Eliseo siguió faciendo sidra dos o tres años más, pero acabó abandonando l'actividá. Quiciás porque la familia atendía otros munchos negocios que reclamaben el so tiempu; teníen molín, tienda de comestibles, panadería, bar, salón de baille y hasta ferraben el ganáu.

Yera esti un llagar de grandes dimensiones onde n'otros tiempos dio abonda producción. En cada llagarada mayábense alredor de 8.000 kilos de mazana. Los toneles yeren de distintes capacidaes: 15, 10, 25 y 50 pipes. Yeren pipes mui grandes, caúna llevaba unos ochenta llitros. Tanto los toneles como les pipes teníen de ser de madera de carbayu o d'álamu. La madera de castañal evitábase porque podía tresmitir color y sabor a la sidra.

Otro de los grandes llagares de Castrillón foi'l de Ca Aquilino, en Santiago del Monte. Ellí facíase sidra tanto pal consumu propiu como pa la venta. La casa cuntaba con chigre, bolera y estancu, y convirtióse nun importante centru de xuntanza y diversión. Ellí tamién se celebraben bailles amenizaos pol organillu que tocaba Antón de Laureana, un paisanu recordáu pola so afición a la música. A aquellos bailes acudía mocedá de Naveces, Ranón y alredores y hasta d'Avilés.

Amás de baillar, la xente diba pa xugar a los bolos, echar la partida o tomar sidra, convirtiendo'l chigre nun llugar de referencia na contornada.

Nestos llagares los llabores facíense davezu n'andecha. Cuando llegaba'l momentu de pisar la mazana llamaben a vecinos y familiares, porque la cantidá que se trabayaba yera considerable.

Olga Mieres alcordábase del toneleru que acudía a la casa familiar a fabricar los toneles. De la so reparación encargábase'l so padre, un home mui curiosu y arteru que los sellaba utilizando brea.

En Las Bárzanas hubo tamién un importante llagar onde se mayaben grandes cantidaes de mazana.

En Piedrasblancas, xusto nel llugar onde güei s'alza un bloque de viviendes al pie de la carretera xeneral, xunto a la Biblioteca, taba'l llagar de Ca Eladio o José Manuel. Yera un establecimientu de gran capacidá que distribuía sidra polos pueblos cercanos. La familia yera propietaria de dos estenses pumaraes: una na Castañalona, finca de cuatro díes de gües, con gran variedá de mazanes y otra al llau de Casa Alicia, entá más amplia, con cinco o seis díes de gües.

Esti llagar desapaeció hacia 1950. Los terrenos fueron mercaos pa la construcción de viviendes. Dende entós acabóse nesa familia la tradición sidrera.

Llimpieza

Les pipes y los toneles llimpiábense con abondo agua y un cepiyu, l’agua, ferviendo y, en dalgunos llagares, tamién se desinfestaben con azufre. Nos toneles más grandes metíense dientro los paisanos pa retirar cualquier restu o posu.

Les botelles llavábense a midida que quedaben vacíes y guardábense pa utilizales de nuevu na siguiente collecha.

Pa embotellar nun val cualquier día. Según la tradición, tenía de ser una xornada clara y serena, ensin vientu y, si yera posible, en menguante.

Si en dalguna pipa se picaba la sidra, aprovechábase pa facer vinagre.

La duración de la sidra ye una cuestión na que nun tolos informantes coinciden. Nuna casa de Teboyas, afirmaben que cuando restauraren la casa familiar atoparon nel sótanu dos botelles que calculaben tendríen unos trenta años. Al paecer, la sidra calteníase en perfeutes condiciones. Dicen qu’el secretu taba nun bon corcháu. Otros informantes, sicasí, afirmen que la sidra debe consumise nel añu o, como muncho, en dos años.

Nestos llagares pequeños la producción destinábase fundamentalmente al consumu familiar y nun se comercializaba.

La mazana

La mazana emplegada nel llagar d'Eliseo procedía principalmente de Piarnu. Una parte recoyíase nes pumaraes de la casa y otra mercábase a los vecinos. La producción propia rondaba les venti o venticinco tonelaes.

Según recuerden los informantes, los años impares la collecha solía ser más escasa y, poro, menguaba la producción de sidra. Sicasí, na zona de Piarnu había pumaraes que producíen tolos años, polo que raramente faltaba materia prima. En Teboyas, pela contra, la producción yera más alternante y les grandes colleches repetíense cada dos años. Nos años d'abondanza vendíase parte de la mazana a Xixón y a otros llugares d'Asturies.

Nesta fastera, y especialmente en Piarnu, los mazaneros daben mui bones colleches. Eliseo recuerda un exemplar que taba secando poco a poco y del que namás quedaba una caña viva; inda asina, aquella sola caña llegó a producir alredor de seiscientos quilos de mazanes de güerta.

En Ca Aquilino, en Santiago del Monte, teníen una gran pumarada conocida como La Vallina. Amás de la producción propia, mercaben mazana nos pueblos cercanos, especialmente en Piarnu, Llodares, La Ramera y La Ferrería, ente otros.

Había una gran diversidá de variedaes. Les más apreciaes pa comer y vender yeren les de borrón, les de chapa o la coloradina. Les meyores destinábense al consumu en fresco y les de menor calidá incorporábense a la sidra, siempre mezclaes con otres clases. Los informantes coinciden en que la meyor sidra facíase meciendo distintes variedaes de mazana.

La reineta destinábase principalmente a mesa. Si se quería emplegar pa sidra, tenía que mayase rápido, porque col tiempu volvía fariñosa y convertíase nun puré.

En Teboyas la variedá más utilizada pa la sidra yera la pelona, mui abondosa nes pequeñes pumaraes de la zona. En Santiago del Monte recuerden tamién la llamada de la feria, que maduraba a finales d'agostu coincidiendo cola feria de San Agustín d'Avilés. Otres variedaes citaes polos informantes son la de mingán, la de chapa, la de dulce (emplegada tamién pa facer compotes y dulces), la villaviciosa, la blanquina y la de llimón.

Les mazanes de mesa guardábense nos horros y les paneres, estendíes en estantes pa evitar que podrecieren. D'esta manera podíen conservase hasta l'iviernu.

La clasificación facíase tamién pol tamañu. Les conocíes como «de güevu p'arriba» destinábense a mesa, ente que les «de güevu p'abaxo» reservábense pa la sidra. Cuando llegaben les zabarceres a mercar mazanes, les destinaes a mesa teníen d'envasase acordies con esta clasificación. Les mazanes cayíes al suelu, llamaes «de sapu», considerábense poco afayadices pa la ellaboración de la sidra.

Los mazanales yeren bien sanos. Apenas se podaben, sacante cuando dalguna caña estorbaba, y tampoco se sulfatiaben, porque les plagues yeren escases en comparanza coles actuales.

Les mazanes que sobraben o que nun resultaben válides nin pa mesa nin pa sidra destinábense al ganáu, igual que la magaya resultante del prensáu. La xera d'escoyer y clasificar la mazana recaía, de manera habitual, nes muyeres de la casa.

Tomáu del llibru: García López, M. E. (2004). Castrillón: Dellos llabores alredor de la quintana. Colección Abogaderu. Patronatu Municipal de Cultura del Conceyu de Castrillón.