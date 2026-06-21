Eloy Alonso, alcalde de Castrillón: "El proyecto de la Ronda Norte es el cuento de la buena pipa; la única solución es soterrar"

Eloy Alonso (Piedras Blancas, 1966) lleva tres años al frente del Ayuntamiento de Castrillón y asegura estar “en la mejor etapa” de su vida. Reconoce que su periplo como alcalde “no ha sido fácil”, pero destaca que, a través de su modelo de gobierno, el Consistorio es ahora "más abierto": “Escucha a los vecinos y pone en el centro el interés general”. A menos de un año para las elecciones, elude responder a si será el próximo cabeza de lista del PP en el municipio, aunque confiesa sentirse "con fuerzas" y “más preparado que nunca”. El regidor se sienta con LA NUEVA ESPAÑA para hacer balance del presente mandato.

¿Qué balance hace de los tres años que lleva al frente del Ayuntamiento?

No ha sido un camino fácil. Cuando llegamos nos encontramos con problemas estructurales graves, con un sistema informático al borde del colapso, con unas cuentas desordenadas, falta de personal, déficit de mantenimiento y numerosos proyectos bloqueados. Si hoy la realidad es distinta no es un logro exclusivo de este equipo de gobierno, sino del esfuerzo conjunto. Gracias a la paciencia de los vecinos y al trabajo del personal municipal hemos podido enderezar el rumbo de un Ayuntamiento que estaba en una situación muy delicada. Hemos modernizado el Ayuntamiento hasta convertirlo en un referente, hemos reforzado la plantilla, mejorado el estado del municipio, reducido la carga impositiva para nuestros vecinos y estabilizado el clima laboral interno. A pesar de gobernar en minoría y gracias a la voluntad de entendimiento del grupo municipal de Vox, hemos aprobado los presupuestos cada año y sacado adelante obras pendientes que estaban paralizadas. Pero, sobre todo, hemos cambiado la forma de gobernar: pasamos de un modelo basado en la ideología a un Ayuntamiento abierto, que escucha a sus vecinos y que pone en el centro el interés general. Queda mucho por hacer, pero hoy tenemos un Ayuntamiento con bases sólidas, preparado para que los mejores resultados lleguen pronto a cada rincón del concejo.

¿Cómo está la situación de la Ronda Norte en Castrillón, una infraestructura fundamental para la comarca?

El proyecto de la Ronda Norte se ha convertido en el cuento de la buena pipa de las infraestructuras asturianas. Es un bucle que siempre vuelve a la casilla de salida. Desde Castrillón no vamos a aceptar que la solución a este cuento interminable sea convertir la variante en una ratonera circulatoria para nuestros vecinos. Por eso pedimos que se atiendan nuestras alegaciones y se apueste por el soterramiento, que es la alternativa más sensata y la que mejor compatibiliza la movilidad con el bienestar de los vecinos.

Una de sus principales quejas durante estos tres años ha sido la falta de apoyo presupuestario e interlocución con el gobierno de Adrián Barbón.

No me han dado la oportunidad de reunirme con el Presidente y creo que en más de tres años debería haber encontrado un hueco para escuchar a un alcalde que representa a más de 22.000 asturianos, al margen de su signo político. Los vecinos de Castrillón no tienen por qué pagar esas diferencias. A estas alturas de legislatura, una reunión serviría más para una foto que para conseguir resultados. Aun así, mi mano siempre estará tendida. Como alcalde, hablaré con cualquier administración y con cualquier responsable político si es para defender los intereses de Castrillón.

¿Cómo afronta Castrillón la temporada de verano?

Afrontamos el verano con ilusión y con una oferta espectacular que combina patrimonio y ocio. Tenemos planes para todas las edades y gustos para que puedan disfrutar de nuestra cultura, fiestas y playas. Nuestro gran hito es la ampliación de la Mina de Arnao, con una nueva galería visitable que reabrirá muy pronto. A esto sumamos las visitas guiadas gratuitas al Castillo de Gauzón y el Museo de las Anclas. En cuanto a ocio, la agenda, como cada año, es inigualable: desde las fiestas de Piedras Blancas, el Carmen o San Adriano, hasta nuestros festivales de referencia internacional como el Longboard, o festivales como el Surf, Music & Friends y el Ewan.

El mes pasado, en plena ola de calor, vivimos el ahogamiento de un joven en una jornada en la que aún no había servicio de socorrismo. ¿Cómo van a enfocar este año la seguridad en las playas?

Este año nos hemos reforzado con 38 socorristas, dos más que el año pasado, para mejorar la atención, incluyendo el servicio de silla anfibia para personas con movilidad reducida. Además, optimizamos el equipamiento mejorando la cartelería de seguridad y colaborando con las escuelas de surf locales en prevención. Estamos ofreciendo uno de los mejores servicios de Asturias: somos de los primeros en arrancar la temporada con retenes en Salinas y San Juan, cubrimos el 100% de la plantilla, algo que otros municipios no logran, y para 2027 adelantaremos el inicio al 15 de mayo. Este despliegue cuesta más de medio millón de euros, que sufraga casi en exclusiva el Ayuntamiento.

¿Cree que de aquí a que acabe el mandato sabrá qué pasará con el futuro de La Peñona?

Es difícil asegurar qué pasará de aquí a final de mandato. Todos sabemos que los tiempos de la Audiencia Nacional no son precisamente cortos y no dependen de nosotros. Sin embargo, lo verdaderamente importante aquí no es el calendario, sino nuestra postura: La Peñona es un símbolo indiscutible de nuestro concejo y merece que dediquemos todos los esfuerzos que sean posibles y viables para defenderla. Eso sí, siempre bajo una premisa innegociable: cualquier paso que demos se hará garantizando, por encima de todo, la seguridad de las personas.

¿De qué medida, de las hechas durante estos tres años, está más orgulloso?

Más que orgullo, porque es un deber, diría que estamos satisfechos con el trabajo realizado en un contexto que no ha sido fácil. Nos encontramos con un Ayuntamiento con falta de personal y con dificultades de funcionamiento que han condicionado la gestión en determinados momentos. Aun así, hemos trabajado con discreción, ajenos al ruido y centrados en el día a día. Hoy podemos decir que sentamos unas bases sólidas para un Ayuntamiento más moderno y un concejo mejor preparado para el futuro. Queda margen de mejora, pero estamos en el buen camino.

¿Qué políticas está llevando a cabo el gobierno local en materia de vivienda, uno de los principales problemas sociales en todo el territorio español?

El pasado viernes aprobamos en Junta de Gobierno la licencia para la construcción de un edificio de viviendas en Raíces Nuevo y hay dos edificios más en la localidad pendientes de la autorización de Adif. De los planes urbanísticos parciales que estaban pendientes, el PP1, que son principalmente viviendas unifamiliares, está con los últimos trámites exigidos por la CUOTA y la propuesta para cumplirlos está presentada. La oficina técnica está trabajando en ello. El PP2, que es donde va el mayor número de nuevas viviendas, principalmente edificios, está en reuniones con los promotores para darle un impulso definitivo.

¿En qué situación está ahora mismo el área logística del Aeropuerto?

Que el área del Aeropuerto de Asturias sea un espacio de actividad económica es una de nuestras mayores prioridades. Queremos que el entorno del aeropuerto sea un motor económico para nuestro municipio. No queremos que sea solo un lugar de paso, sino un foco de actividad que atraiga inversión y empleo. Este proyecto supondrá un verdadero salto de calidad para Castrillón, situándonos en el mapa del progreso y garantizando un futuro de oportunidades para las próximas generaciones. Sus técnicos están en contacto con los nuestros y se está pendiente de la posibilidad de redactar un convenio por el que el Ayuntamiento asuma la iniciativa de la modificación puntual del PGOU.

¿Cómo están las relaciones con el resto de partidos del Ayuntamiento, tanto con Vox como con PSOE e IU?

En la oposición hay distintas formas de entender el papel que uno tiene en el Ayuntamiento. Hay quien prioriza el acuerdo y la mejora del municipio, y quienes se centran más en la confrontación política, en el cálculo electoral, el desgaste, en dificultar o en hacer que se retrasen determinadas decisiones. Solo hemos encontrado el apoyo del grupo municipal de Vox. Nuestra responsabilidad es no desviarnos de lo importante, huir del ruido y seguir trabajando por los vecinos, que es para lo que estamos aquí.

Queda un año para las elecciones. ¿Va a ser el candidato del PP?

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Siento que estoy en la mejor etapa de mi vida. Los años me han dado experiencia y serenidad, pero sin quitarme la ilusión ni las ganas de trabajar. Me encuentro con más fuerza y más preparado que nunca. El futuro ya se encargará de decidir lo demás.