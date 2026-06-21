Investigan a una pareja por hacerse tocamientos frente a unos menores y fotografiarles en un camping de Castrillón

Grave suceso en Castrillón. Una pareja está siendo investigada por, supuestamente, fotografiar a unos menores y hacerse tocamientos entre sí frente a ellos en el camping de Santa María del Mar. La Guardia Civil ha requisado los teléfonos móviles de la pareja, que la pasada madrugada tuvo que ser escoltada y trasladada a un hotel del concejo para evitar un linchamiento popular.

Según han relatado las familias de las víctimas a LA NUEVA ESPAÑA, los hechos tuvieron lugar a las 23.50 horas. A esas horas un grupo de niños estaba correteando por las instalaciones del camping, como suele ser habitual en unas instalaciones tan familiares y tranquilas como las de Santa María del Mar. Fue entonces cuando irrumpió una pareja -natural de Cantabria, según testigos- que invitó a los niños "a su boda". "Les dijeron que se estaban casando y que les invitaban a su banquete, que era en su bungalow", relatan los padres de una de las víctimas.

Una decena de niñas mordieron el anzuelo y acompañaron a la pareja a su habitación. Si bien, "solo tres o cuatro" accedieron al interior. Lo que se encontraron allí fue dantesco, relataron a sus familias: la pareja comenzó a tocarse frente a ellas y, además, les hicieron fotos. Eso sí, según las primeras investigaciones, esas imágenes no eran de carácter sexual.

Fruto de esta situación, las niñas huyeron corriendo y gritando del bungalow para contárselo a sus familias, que acudieron a pedir explicaciones a la pareja en cuestión. Dada la gravedad de los hechos, la tensión fue en aumento, por lo que fue requerida la presencia de la Guardia Civil. Los agentes aplacaron los ánimos y escoltaron lejos del camping a los procesados, cuyos teléfonos móviles fueron requisados.

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Los progenitores de las víctimas, hoy ya más reposados, destacaron el buen hacer de la gerencia del camping, que no solo logró contener una situación que podría haber tenido un desenlace mucho mas grave, sino que también les mostró todo su apoyo tras lo ocurrido.