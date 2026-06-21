Investigan a una pareja por hacerse tocamientos frente a unos menores y fotografiarles en un camping de Castrillón
Los investigados engañaron a diez niñas para llevarlas a su habitación: "Dijeron que les invitaban a su boda y que el banquete era en el bungalow"
Grave suceso en Castrillón. Una pareja está siendo investigada por, supuestamente, fotografiar a unos menores y hacerse tocamientos entre sí frente a ellos en el camping de Santa María del Mar. La Guardia Civil ha requisado los teléfonos móviles de la pareja, que la pasada madrugada tuvo que ser escoltada y trasladada a un hotel del concejo para evitar un linchamiento popular.
Según han relatado las familias de las víctimas a LA NUEVA ESPAÑA, los hechos tuvieron lugar a las 23.50 horas. A esas horas un grupo de niños estaba correteando por las instalaciones del camping, como suele ser habitual en unas instalaciones tan familiares y tranquilas como las de Santa María del Mar. Fue entonces cuando irrumpió una pareja -natural de Cantabria, según testigos- que invitó a los niños "a su boda". "Les dijeron que se estaban casando y que les invitaban a su banquete, que era en su bungalow", relatan los padres de una de las víctimas.
Una decena de niñas mordieron el anzuelo y acompañaron a la pareja a su habitación. Si bien, "solo tres o cuatro" accedieron al interior. Lo que se encontraron allí fue dantesco, relataron a sus familias: la pareja comenzó a tocarse frente a ellas y, además, les hicieron fotos. Eso sí, según las primeras investigaciones, esas imágenes no eran de carácter sexual.
Fruto de esta situación, las niñas huyeron corriendo y gritando del bungalow para contárselo a sus familias, que acudieron a pedir explicaciones a la pareja en cuestión. Dada la gravedad de los hechos, la tensión fue en aumento, por lo que fue requerida la presencia de la Guardia Civil. Los agentes aplacaron los ánimos y escoltaron lejos del camping a los procesados, cuyos teléfonos móviles fueron requisados.
Los progenitores de las víctimas, hoy ya más reposados, destacaron el buen hacer de la gerencia del camping, que no solo logró contener una situación que podría haber tenido un desenlace mucho mas grave, sino que también les mostró todo su apoyo tras lo ocurrido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Montaje monumental para 'El último de la fila' y Aitana: estrenarán el mayor escenario de Avilés con 45 metros de boca y 22 de fondo
- Restaurante cerrado por 'El Último de la fila' en Avilés: 'Salimos para asistir a un acto cultural de primer orden, mis clientes me van a perdonar
- Cuatro detenidos por agredir a una mujer transexual en Castrillón: libertad para todos los investigados y diligencias abiertas por lesiones
- Un centenar de vecinos protesta contra la 'crisis del cajero' en Avilés: 'Acabaremos yendo al banco a Oviedo
- La Universidad Nebrija compra las naves de Balsera de Avilés para convertirlas en una residencia de estudiantes
- Dos heridos (uno de ellos graves) en un incendio en Avilés: todo sucedió en la cocina de un piso de Versalles
- Aroa Gutiérrez defiende tu trabajo en el Ayutamiento de Soto del Barco: "No acepto es que se quiera tergiversar una pérdida de confianza política con una falta de trabajo"
- Sorpresa en Avilés por el desmantelamiento de dos narcopisos en Versalles: 'Lo hacían con mucha discreción