IU pide una Junta Local de Seguridad urgente en Castrillón tras la agresión a una mujer transexual y la implicación de jóvenes del concejo en las "cacerías" de Whiteboys

IU llevará al próximo pleno de Castrillón una moción con motivo del Día del Orgullo LGTBIQA+ en la que reclama una respuesta institucional más firme frente a los discursos de odio y las agresiones contra colectivos vulnerables. La iniciativa, presentada por Convocatoria por Castrillón-IU-Más País-IAS, defiende que el Orgullo "es mucho más que una celebración; es memoria, protesta, lucha, resistencia y reivindicación de derechos".

La formación vincula la moción con los últimos episodios conocidos en el concejo, entre ellos la agresión a una mujer transexual en enero y la presencia de jóvenes de Castrillón en las "cacerías" atribuidas al grupo neonazi Whiteboys. IU advierte de que "allí donde avanzan los discursos de odio, retroceden la igualdad, la convivencia democrática y la libertad".

En la comisión de Gobernanza celebrada hoy, IU reclamó además una mayor coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, principalmente con la Guardia Civil, y solicitó la convocatoria urgente de una Junta Local de Seguridad ante el incremento de los casos de violencia por razones de género, raza, orientación sexual, identidad o cualquier otra condición.

La moción plantea que el Ayuntamiento reafirme su compromiso con los derechos LGTBIQA+, coloque la bandera arcoíris en un lugar visible de la fachada municipal durante los días del Orgullo e impulse campañas de sensibilización contra la LGTBIQA+fobia en centros educativos, espacios juveniles, instalaciones deportivas, servicios sociales, centros culturales y centros de mayores.

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El texto también propone establecer protocolos municipales de prevención, detección y actuación frente a agresiones, acoso, discriminación o discursos de odio, con formación específica para el personal municipal. "Queremos pueblos y ciudades donde nadie tenga que esconder quién es para ser aceptado", recoge la moción, que será debatida en el pleno del próximo viernes.