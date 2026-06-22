El Orfeón de Castrillón sigue sin recibir la ayuda prometida por el Ayuntamiento

El Orfeón de Castrillón sigue sin recibir las ayudas comprometidas por el Ayuntamiento de Castrillón. Otro año más. "Estamos cansados de trabajar año tras año bajo la incertidumbre", asegura la agrupación.

El Ayuntamiento de Castrillón se comprometió, hace aproximadamente un mes, a abonar la subvención correspondiente a este ejercicio, una vez que el presupuesto municipal de 2026 entró ya vigor. Pero, la realidad es que "seguimos sin haber recibido dicho importe", afirman desde la asociación cultural.

"Cuando denunciamos la situación que atravesaban las Jornadas Musicales de Castrillón, lo hicimos porque la falta de financiación impedía planificar y desarrollar con normalidad un evento que lleva más de cuarenta años formando parte de la vida cultural del concejo. La respuesta municipal fue asegurar públicamente que el problema sería solucionado. Sin embargo, la realidad es que las semanas han pasado y la subvención continúa sin llegar a las cuentas de nuestra asociación", señalaron en un comunicado.

Las consecuencias han sido que las Jornadas Musicales "no han podido celebrarse en las fechas habituales en las que se vienen desarrollando desde hace décadas. Las agrupaciones invitadas, la programación y la organización de los conciertos requieren una planificación que resulta imposible cuando la financiación sigue siendo una incógnita", añadieron desde la agrupación.

Y fueron más allá, al afirmar que en el "Orfeón de Castrillón estamos cansados de trabajar año tras año bajo la incertidumbre. No reclamamos privilegios, sino el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el respeto que merece una entidad que lleva décadas promoviendo la música coral y representando culturalmente a Castrillón dentro y fuera de Asturias".

La asociación cultural de Castrillón “Amigos del Orfeón” ha finalizado su demanda asegurando que "seguimos esperando hechos. Porque las declaraciones públicas y las promesas no organizan conciertos, no contratan actuaciones y no garantizan la continuidad de un proyecto cultural con más de cuarenta años de historia".