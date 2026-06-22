Ver para creer en Castrillón: un hombre con un cuchillo en plena calle atemoriza a los vecinos de Piedras Blancas

Ver para creer en Castrillón. Un hombre con un cuchillo ha atemorizado a los vecinos de Piedras Blancas a primera hora de este lunes, en torno a las nueve, tras ser visto en las inmediaciones del centro de salud en un evidente estado de embriaguez. La presencia del individuo, que según varios testigos portaba inicialmente un arma blanca, aunque después también fue visto sin ella, movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Las patrullas acudieron hasta un bar de la zona donde el hombre realizó una parada. Pese a la alarma generada, los testigos consultados aseguran que no le vieron amenazar a nadie ni protagonizar ningún conflicto más allá de portar el cuchillo y encontrarse bajo los efectos del alcohol. "Iba muy pasado, en muy mal estado", señalaron.

Rafael Sastre, que paseaba a su perro, se cruzó con el hombre. "Es un shock cuando te cruzas con una persona con un cuchillo", relató. "Me asusté, pero no quería dar la nota, así que intenté darle la mayor normalidad posible y seguir caminando", añadió.

También María del Carmen Rodríguez, vecina de la zona, reconoció la inquietud que provocó el episodio. "Me sonaba el paisano, pero no sé si era de Piedras Blancas o de dónde", explicó. La mujer admitió que sucesos recientes en la localidad han aumentado la preocupación vecinal.

Noticias relacionadas

"Tenemos un poco de miedo, porque entre esto y otras cosas raras que han pasado últimamente en Piedras Blancas, se vive con inquietud", afirmó Rodríguez. El incidente se saldó sin daños personales y, tras la intervención de los agentes, la zona fue recuperando poco a poco la normalidad.