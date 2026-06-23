Al menos 35 cadáveres hallados en la fosa de La Lloba, que contará con otros 169.000 euros de presupuesto

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció este martes una nueva inversión de 169.000 euros para continuar las exhumaciones en la fosa de La Lloba, en Castrillón. Esta cantidad se suma a los 80.000 euros iniciales con los que arrancaron los trabajos, reforzando el compromiso institucional con la recuperación de la memoria democrática. Zapico indicó que los hallazgos de restos de víctimas del franquismo siguen aumentando y podrían alcanzar ya los 40 cuerpos, según los cálculos de los responsables de la excavación, que encabeza el catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo y director de Arqueos, Avelino Gutiérrez.

Hasta este lunes se habían localizado restos de 35 personas. Si bien, a lo largo de la jornada se registraron nuevos descubrimientos, y las previsiones apuntan, estima el gobierno regional, a que seguirán apareciendo más a medida que los trabajos avancen hacia la parte superior de la finca. Zapico, que en la visita estuvo acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, detalló que las labores continuarán durante las próximas semanas antes del parón estival y se reanudarán en septiembre "hasta lograr cerrar por completo los trabajos de exhumación". Posteriormente, se abrirá una fase compleja de identificación de los restos recuperados.

El consejero condenó las circunstancias en las que se produjeron los enterramientos, destacando que muchas de las víctimas fueron halladas maniatadas. "Se ve la crueldad y el ensañamiento con el que los golpistas actuaron contra los legítimos defensores de la legalidad democrática y cómo terminaron con sus vidas", señaló. En este sentido, añadió que "no solo los asesinaron, sino que los humillaron, los maniataron e hicieron todas las vejaciones que podemos, desgraciadamente, imaginar".

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Finalmente, Zapico agradeció el compromiso institucional del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso (PP) recordando su presencia conjunta hace un año en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen. Para el consejero, esa colaboración "es un ejercicio de responsabilidad y madurez democrática que, por encima de la polarización, demuestra que distintos responsables institucionales comparten un profundo rechazo a estos hechos".