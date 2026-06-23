El Ayuntamiento de Castrillón instalará de cámaras para mejorar la seguridad en el concejo

La grave agresión sufrida por una mujer transexual a principios de año en Castrillón ha trasladado el debate de la seguridad ciudadana al plano político. Ante el próximo pleno, y coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBIQA+, el grupo municipal de Izquierda Unida presentará una moción para exigir una respuesta institucional firme contra los discursos de odio, sosteniendo que este ataque y las supuestas "cacerías" del grupo neonazi "Whiteboys" obligan a reforzar la coordinación policial y a convocar de urgencia la Junta Local de Seguridad. Sin embargo, esta es una postura que el equipo de gobierno ha rechazado de plano al atribuir el incremento de la criminalidad en todo el país a la "inmigración descontrolada y masiva".

En su réplica, el ejecutivo local defendió que Castrillón es "uno de los concejos más seguros de España" y aseguró que la colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil ya se ejecuta "de forma intensa", con especial atención al seguimiento de mujeres en riesgo a través del programa Viogen, el cual el Consistorio recalcó que fue "reforzado" tras la toma de posesión. Respecto a la Junta Local de Seguridad, desde el equipo de Gobierno se manifestó que este órgano se reunirá cuando se considere procedente, y se señaló que en lo que va de mandato ya se han celebrado dos -el último sin la presencia de la delegada de Gobierno, lo que fue afeado por el Ayuntamiento-. Asimismo, también se criticó a IU debido a que, durante su periodo en el gobierno municipal (2007-2023) solo celebraron ocho juntas, ninguna de ellas entre 2019 y 2023.

Por otra parte, el Ayuntamiento subrayó que las competencias en seguridad ciudadana recaen sobre el Gobierno central y achacó que el incremento de la delincuencia en todo el país a la "inmigración descontrolada y masiva". "Sólo hay que ver las estadísticas ajustadas por población de delitos y población carcelaria que lo manifiestan con claridad. Europa no lo permite y critica la regularización masiva y permisiva que se está realizando en España", reprochó el Ayuntamiento.

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En clave municipal, el Consistorio destacó la puesta en marcha de medidas contra la violencia de género y avanzó la futura instalación de cámaras de vigilancia en espacios públicos para prevenir cualquier tipo de violencia, una medida que según afirman fue bloqueada por IU en el pasado a pesar de contar con el aval técnico de las fuerzas de seguridad. Por último, el equipo de gobierno rechazó de forma tajante la colocación en la fachada del Consistorio de banderas "que no sean las legalmente establecidas" e instó a los representantes de IU a trasladar sus demandas de seguridad directamente al Ejecutivo central: "ustedes forman parte de él", concluyó.